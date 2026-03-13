經典賽》「比世界大賽還重要！」 道奇工具人想陪波多黎各走到最後

K.赫南德茲（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇34歲資深工具人K.赫南德茲（Kiké Hernández）休賽季動左手肘手術，無法為波多黎各參加2026年世界棒球經典賽，但K.赫南德茲全程隨隊波多黎各，還把頭髮染成球隊招牌的金髮造型。K.赫南德茲今天受訪坦言，感覺經典賽比世界大賽更盛大。

波多黎各在小組賽面對巴拿馬，靠赫爾奈茲（Darell Hernaiz）在延長賽10局下擊出再見轟，幫助波多黎各贏球。當時K.赫南德茲從休息室衝到球場上與隊友們一起慶祝，他接受訪問時說，「我打過5次世界大賽，我不知道是不是因為胸前這個國家的名字，但經典賽的感覺比那還要高一層。」

請繼續往下閱讀...

K.赫南德茲今天受訪說明這番話，「在大聯盟，你不一定能選擇自己為誰打球，有時候那不是你能控制的。但當你代表自己的國家、和兄弟們一起打球時，有時甚至是和從小一起長大的朋友們並肩作戰，而家鄉的人們也都在為你加油。」

「對我們這些來自一個小島的人來說，在這項賽事進行期間，能為家鄉做的事情，意義會變得遠遠超過棒球本身，而在大聯盟為一支球團效力時，並不總是會有這樣的感受。」K.赫南德茲說道。

K.赫南德茲指出，他將在本週到休士頓與波多黎各會合，觀看8強賽。他還笑說，當波多黎各靠再見轟贏球後，自己就發訊息給道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）請求同意，「他知道這些比賽對我有多重要，這可能是一則很情緒化的訊息，但他看完那場比賽後回我說：『看了那場比賽後，這其實是一個很容易答應的請求』。」

目前仍在復健的K.赫南德茲說，目前已經能在打擊籠做打擊練習，他希望能陪伴波多黎各隊走完這次的經典賽之旅，以半啦啦隊、半「實質教練」的角色來支持球隊。

「我已經接受、也坦然面對自己在這屆賽事無法上場的事實，但當你真的到現場，穿上球衣，走出去參加國歌儀式，環顧四周時，你就會意識到自己沒辦法上場。那種感覺很棒、但同時也非常難受。」K.赫南德茲說。

波多黎各將在8強複賽碰上本屆大黑馬義大利，K.赫南德茲表示，自己會為球隊加油，「無論是指導還是當啦啦隊，不管需要我做什麼，我都會在那裡，全力支持他們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法