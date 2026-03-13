自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 學生籃球

UBA》中信女籃以頭號種子之姿首闖小巨蛋 防守是勝利之鑰

2026/03/13 10:58

中信邱群琋全場最高22分（大專體總提供）中信邱群琋全場最高22分（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，中信金融管理學院以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。

本場比賽中信首節便打出27：14攻勢奠定基礎，之後一路保持領先優勢，最終以99：69擊敗佛光，完成複賽收官戰。數據顯示，中信本場持續展現壓迫式防守威力，迫使佛光出現高達41次失誤，搭配大量抄截與快攻得分，成功掌控整場比賽節奏。事實上，中信在前一場對文化大學的關鍵戰役中，也曾迫使對手出現40次失誤，連續兩場比賽讓對手出現「40次以上失誤」。

總教練何正峰賽後指出，中信能夠連續兩場迫使對手出現40次失誤，並不是臨時調整，而是長期建立的防守理念，利用防守帶動進攻。他表示，球隊在戰術上強調壓迫防守與抄截後的快速轉換，這樣的打法在球隊平時訓練中就已經大量演練，「我們在練習時的轉換攻擊常常可以拿到100分以上，所以雖然看起來節奏很快、很累，但其實球員都已經習慣這樣的模式。」他認為，當防守強度提升，球員在進攻端的信心也會隨之增加。

以複賽第一名晉級小巨蛋四強，何正峰坦言這只是球隊的階段性目標。他表示，小巨蛋決賽舞台將是另一種挑戰，「第一種子當然很重要，但小巨蛋是很大的舞台，對很多球員來說都是第一次。」何正峰指出，目前球隊陣容約有一半球員具備小巨蛋決賽經驗，另一半則是首次登上這個舞台，「在那麼空曠的場館打球，空間感和壓力都不一樣，多少都會有一點緊張。」他也分享自己首次在小巨蛋帶隊的經驗，「我第一次進小巨蛋時也被打懵過，所以大場面真的需要經驗。」

從113學年度率領世新大學締造五連霸的總教練何正峰南下執教，到114學年度帶領美和科大首度闖入公開一級的顏君彰教授加入教練團，再加上原有的中信女籃班底與教練團隊整合，逐漸打造出具有特色的競技體系，他強調，球隊能夠走到今天，最重要的是球員的努力與紀律，也期盼未來能有更多學校與企業資源投入，讓學生球員能在競技舞台上實現夢想，同時培養企業所需的人才態度與品格。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中