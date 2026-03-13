UBA》中信女籃以頭號種子之姿首闖小巨蛋 防守是勝利之鑰

中信邱群琋全場最高22分（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，中信金融管理學院以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。

本場比賽中信首節便打出27：14攻勢奠定基礎，之後一路保持領先優勢，最終以99：69擊敗佛光，完成複賽收官戰。數據顯示，中信本場持續展現壓迫式防守威力，迫使佛光出現高達41次失誤，搭配大量抄截與快攻得分，成功掌控整場比賽節奏。事實上，中信在前一場對文化大學的關鍵戰役中，也曾迫使對手出現40次失誤，連續兩場比賽讓對手出現「40次以上失誤」。

總教練何正峰賽後指出，中信能夠連續兩場迫使對手出現40次失誤，並不是臨時調整，而是長期建立的防守理念，利用防守帶動進攻。他表示，球隊在戰術上強調壓迫防守與抄截後的快速轉換，這樣的打法在球隊平時訓練中就已經大量演練，「我們在練習時的轉換攻擊常常可以拿到100分以上，所以雖然看起來節奏很快、很累，但其實球員都已經習慣這樣的模式。」他認為，當防守強度提升，球員在進攻端的信心也會隨之增加。

以複賽第一名晉級小巨蛋四強，何正峰坦言這只是球隊的階段性目標。他表示，小巨蛋決賽舞台將是另一種挑戰，「第一種子當然很重要，但小巨蛋是很大的舞台，對很多球員來說都是第一次。」何正峰指出，目前球隊陣容約有一半球員具備小巨蛋決賽經驗，另一半則是首次登上這個舞台，「在那麼空曠的場館打球，空間感和壓力都不一樣，多少都會有一點緊張。」他也分享自己首次在小巨蛋帶隊的經驗，「我第一次進小巨蛋時也被打懵過，所以大場面真的需要經驗。」

從113學年度率領世新大學締造五連霸的總教練何正峰南下執教，到114學年度帶領美和科大首度闖入公開一級的顏君彰教授加入教練團，再加上原有的中信女籃班底與教練團隊整合，逐漸打造出具有特色的競技體系，他強調，球隊能夠走到今天，最重要的是球員的努力與紀律，也期盼未來能有更多學校與企業資源投入，讓學生球員能在競技舞台上實現夢想，同時培養企業所需的人才態度與品格。

