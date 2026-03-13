自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》多明尼加王牌稱南韓不認識他！韓媒：忘記被李政厚敲安了嗎

2026/03/13 11:21

桑契斯、李政厚。（資料照，法新社）桑契斯、李政厚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕多明尼加8強賽將碰上南韓，推出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）對決柳賢振。桑契斯受訪時直言，他與南韓打者都不熟識彼此，但會盡可能封鎖對方攻勢。

這場8強賽將於台灣時間14日早上6點30分開打，桑契斯表示，自己目前身體與心理狀態都很棒，「球速在那裡，健康也沒有問題。我們已經為明天準備好比賽計畫。你知道那是一支不同的球隊，但我們為下一場比賽制定很好的策略。」

桑契斯也提到，自己只認識南韓隊陣中一名打者，那就是效力巨人的李政厚，「那確實是一支不同的球隊，但這同時也是優勢也是劣勢，我不太認識他們，他們也不太認識我。」桑契斯表示，自己在8強賽預計會有55到60球的球數限制，但仍會努力讓計分板上掛更多的「0」。

對於桑契斯的言論，韓媒《NoCutNews》也以「忘了被李政厚敲安打嗎？」為題，直言事實並非如此，「雖然桑契斯本人不記得，但李政厚和瓊斯（Jahmai Jones）都有對戰過他的經驗。」韓媒引用數據指出，李政厚上季對桑契斯3打數1安打，瓊斯則是3打數2安打。

桑契斯上一戰登板，於首戰面對尼加拉瓜先發，但只投1.1局被狂敲6支安打失掉3分（2分自責分）。桑契斯解釋：「當時有幾次失投，執行力也不夠到位，但我已經從中吸取教訓。」他也表示，球隊打線火力非常強大，讓他能安心投球。

