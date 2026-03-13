自由電子報
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》台灣隊20歲大物首秀震撼外媒 火球轉速世界左投第2高

2026/03/13 10:58

林維恩。（資料照，特派記者陳志曲攝）林維恩。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽分組預賽昨落幕，官方統計的進階數據陸續出爐，台灣隊四縫線火球均速150.47公里不僅排名世界第7快，20歲左腕林維恩的四縫線速球更有極品轉速，共16球平均轉速高達2505轉，高居世界第7多，更是全球左投第2名。

林維恩本屆經典賽共投34顆球，有16顆四縫線速球，是目前經典賽直球轉速唯一突破2500轉的亞洲投手，更是目前全球左投轉速第2高，僅次於墨西哥隊阿門塔，他合計15顆四縫線速球轉速高達2698轉，排名全球第一。

林維恩在8日對南韓戰首秀，雖然2536轉直球被金倒永夯出2分砲，但也用直球三振南韓隊重砲安賢民和金慧成，這顆直球也製造韓裔砲手惠特科姆（Shay Whitcomb）雙殺打，為先發投手古林睿煬化解大危機，威力十足。

因此南韓媒體《朝鮮日報》賽後就報導，「下次對決時，台灣隊必須警戒的選手名單正不斷增加，20歲左投林維恩就是其中之一，被視為台灣新生代王牌投手。」林維恩在一級國際賽的初登板，迅速吸引外媒高度注目。

★四縫線速球平均轉速

1 Alexander Armenta（墨西哥） 2698轉

2 Elvis Alvarado（多明尼加） 2594轉

3 Carlos Guzman（委內瑞拉） 2554轉

4 Todd Van Steensel（澳洲） 2546轉

5 Michael Soroka（加拿大） 2516轉

6 Ryan Long（英國） 2508轉

7 林維恩（台灣） 2505轉

