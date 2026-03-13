NBA》前三節僅拿8分 前役83分的艾德巴約末節爆發率熱火勝公鹿

艾德巴約。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日是熱火與公鹿的比賽，艾德巴約（Bam Adebayo）在前三節僅拿到8分，不過決勝節得到13分，最終熱火112比105戰勝公鹿，取得7連勝。

前一場比賽艾德巴約拿到83分，打破湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）的單場81分紀錄，高居史上第2，而本場他的發揮備受關注。

本場熱火就已10比2的攻勢開局，全隊多點開花，第一節就攻下31分；反觀公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）雖單節攻下10分，卻遲遲等不到隊友的火力支援，團隊僅拿下21分。第二節公鹿在中場結束前2分10秒將比數追平，可惜隨後沒能再進球，仍以51比59暫時落後。

易籃後，熱火展現強大火力，一度將分差拉到本場最高的15分，以8分領先進入決勝節。第四節艾德巴約單節13分，公鹿也換上板凳球員，讓熱火取得這場的勝利。

本場熱火拉爾森（Pelle Larsson）取得生涯新高也是全隊最高28分，艾德巴約21分，庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）18分，米契爾（Davion Mitchell）13分。

公鹿方面，字母哥得到全場最高31分，其餘先發4人每有人能得分上雙，狄恩（Ousmane Dieng）更是因傷退場，只打了13分鐘，沒有得分。

