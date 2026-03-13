自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》首度晉8強卻碰上美國 加拿大投手：比賽結果順其自然

2026/03/13 12:05

加拿大隊史首闖經典賽8強。（資料照，美聯社）加拿大隊史首闖經典賽8強。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕加拿大隊史首度打進世界棒球經典賽8強複賽，但首戰即是硬仗，碰上擁有豪華陣容的美國隊要更進一步並不容易，對此，擔綱先發投手的索羅卡（Michael Soroka）表示，「我們不追求結果，而是要打出屬於自己的棒球，比賽結果就順其自然。」

加拿大過去5屆經典賽的最佳成績為第9名，從未進入淘汰賽階段，而本屆在預賽以3勝1負晉級，除了首度躋身8強行列，單屆3勝已經是隊史最多勝場紀錄。

美國隊在上屆「銀」恨厚，本屆展現復仇決心，集結史基斯（Paul Skenes）等塞揚強投，以及「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜的重砲打線，就是為了奪下暌違9年的經典賽冠軍，而他們也被視為本屆的奪冠大熱門。

攤開過去兩隊在經典賽對戰的成績，加拿大交手4次吞3敗，唯一1勝是2006年以8：6爆冷勝出，加拿大教練惠特（Ernie Whitt）在8強賽前記者會也被問到此事，他說：「我不知道我們當時幾位大聯盟球員，雖然美國球員天賦滿滿，可是我們的球員更有決心，而且我們不管輸或贏，都會做好上場戰鬥的準備。」

索羅卡則強調，對上美國不會追求創造歷史，總之上了場就是竭盡全力，打出屬於加拿大風格的棒球，比賽結果就順其自然。

至於美國隊將派出巨人明星強投韋伯（Logan Webb）應戰，他說：「這是我第一次穿上國家隊戰袍，儘管你整季都在比賽，但這無法跟國際賽比擬，這一定會很瘋狂。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中