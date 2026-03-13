經典賽》首度晉8強卻碰上美國 加拿大投手：比賽結果順其自然

加拿大隊史首闖經典賽8強。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕加拿大隊史首度打進世界棒球經典賽8強複賽，但首戰即是硬仗，碰上擁有豪華陣容的美國隊要更進一步並不容易，對此，擔綱先發投手的索羅卡（Michael Soroka）表示，「我們不追求結果，而是要打出屬於自己的棒球，比賽結果就順其自然。」

加拿大過去5屆經典賽的最佳成績為第9名，從未進入淘汰賽階段，而本屆在預賽以3勝1負晉級，除了首度躋身8強行列，單屆3勝已經是隊史最多勝場紀錄。

美國隊在上屆「銀」恨厚，本屆展現復仇決心，集結史基斯（Paul Skenes）等塞揚強投，以及「法官」賈吉（Aaron Judge）領銜的重砲打線，就是為了奪下暌違9年的經典賽冠軍，而他們也被視為本屆的奪冠大熱門。

攤開過去兩隊在經典賽對戰的成績，加拿大交手4次吞3敗，唯一1勝是2006年以8：6爆冷勝出，加拿大教練惠特（Ernie Whitt）在8強賽前記者會也被問到此事，他說：「我不知道我們當時幾位大聯盟球員，雖然美國球員天賦滿滿，可是我們的球員更有決心，而且我們不管輸或贏，都會做好上場戰鬥的準備。」

索羅卡則強調，對上美國不會追求創造歷史，總之上了場就是竭盡全力，打出屬於加拿大風格的棒球，比賽結果就順其自然。

至於美國隊將派出巨人明星強投韋伯（Logan Webb）應戰，他說：「這是我第一次穿上國家隊戰袍，儘管你整季都在比賽，但這無法跟國際賽比擬，這一定會很瘋狂。」

