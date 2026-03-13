經典賽》台灣15投直球均速出爐！21歲小將奪均速王 最慢投手145公里

孫易磊。（資料照，路透）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽分組預賽昨落幕，官方統計的進階數據陸續出爐，台灣隊投手群的四縫線火球均速150.47公里排名世界第7快，而全隊有7位火球男均速飆破150公里，以21歲小將孫易磊的153.5公里最快，並列全隊最慢的是胡智爲和林詩翔均速的145.5公里。

全隊直球使用率最高的是台灣隊終結者曾峻岳，他對捷克和南韓隊24球投17顆四縫線速球，使用率70.8%，被打擊率是完美的「0」，沒有打者從他的直球敲安，且對速球揮棒12次有5次揮空，揮空率高達41.7%，而曾峻岳本屆經典賽直球均速152.2公里排全隊第3高，跟2023年經典賽相比快上1公里。

另一位後援支柱林凱威，本屆經典賽均速152.4公里排名第2，他對捷克隊投17球只有6顆好球，使用率是35.3%，但他的直球被打擊率也是0，打者面對直球揮棒4次，有2次揮空，揮空率50%。

台灣隊在2023年經典賽的四縫線直球均速僅144公里，今年提升超過6公里，僅次於委內瑞拉、多明尼加、墨西哥、美國、日本、波多黎各。而在預賽4戰在553顆球中，合計使用多達245顆四縫線速球，使用率高達44.5%，排名20國第一，為全世界使用直球比例最高的國家。

★台灣隊四縫線速球

排名 投手 球數 使用率 平均球速

1 孫易磊 24球 38.7% 153.5公里

2 林凱威 6球 35.3% 152.4公里

3 曾峻岳 17球 70.8% 152.2公里

4 古林睿煬 32球 54.2% 152.1公里

5 張峻瑋 26球 61.9% 150.9公里

6 徐若熙 19球 35.8% 150.6公里

7 林維恩 16球 48.5% 150.5公里

8 陳柏毓 9球 40.9% 149.7公里

9 莊陳仲敖 26球 46.4% 149.0公里

10 林昱珉 13球 43.3% 149.0公里

11 張奕 10球 34.5% 149.0公里

12 鄭浩均 29球 52.7% 148.9公里

13 沙子宸 9球 23.1% 148.5公里

14 胡智爲 6球 37.5% 145.5公里

15 林詩翔 4球 26.7% 145.5公里

