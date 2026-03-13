自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「投手大谷」Live BP虐翻日本隊友 央聯打擊王直呼球很重

2026/03/13 12:36

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊在邁阿密備戰2026年世界棒球經典賽8強戰，道奇日本巨星大谷翔平在美國時間12日做實戰投打練習（Live BP），共投4局用59球賞7次三振、只被敲2安，震撼自家日本隊友。身為去年日職中央聯盟打擊王的廣島鯉魚球星小園海斗坦言，大谷所有的球種都很厲害，「這是很寶貴的經驗」。

小園海斗在Live BP中面對「投手大谷」，共5打席敲1安、吞1次三振，有2次擊出滾地球出局，另有1次是飛球出局。

日媒《體育日本》報導，談到與大谷翔平的對決，小園海斗坦言，「這是第一次看到他的球，而且很難有機會對戰...（他的球種）全部都很厲害。」

小園海斗（右）。（資料照，法新社）小園海斗（右）。（資料照，法新社）

被問到大谷翔平的投球與其他人的差異，小園海斗說明，「球很重，而且變化球...不只變化幅度大，銳利度也很驚人。那種感覺我已經大概知道，如果在正式比賽，狀況還會再提升一個層級。」

小園海斗對決大谷翔平的首打席，打成二壘滾地球，球棒也斷裂。被問到是什麼球種，小園海斗苦笑說，「曲球，是曲球。被擠到所以折斷了。」

小園海斗很珍惜與「投手大谷」的對決，「能夠有機會站上打擊區...真的很寶貴。對我來說，能活動身體，而且像150公里以上的球，就算回到日本大概也很難在練習中遇到，真的很感謝。」

