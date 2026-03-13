NBA》約基奇大三元、穆雷轟39分 金塊震驚大逆轉馬刺

約基奇（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕一度落後超過20分的金塊，今天在第4節打出震驚反撲，最終以136：131逆轉少了「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺，收下2連勝。

溫班亞瑪因右腳踝痠痛臨時缺陣，但卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）在上半場都有精彩的表現，不僅幫助馬刺最多領先20分，上半場打完也以69：53領先金塊。金塊上半場表現確實不大理想，只有約基奇（Nikola Jokic）發揮較為正常。

不過，金塊第3節就單節轟進41分，上半場表現不佳的穆雷（Jamal Murray）這節拿14分，加上約基奇也有14分，也逐漸縮小差距，進入第4節，就算約基奇整節沒得分，但穆雷仍有16分進帳，瓊斯（Spencer Jones）12分、強森（Cameron Johnson）9分，金塊也打出震驚逆轉秀，成功在馬刺主場踢館。

約基奇此仗31分、20籃板、12助攻，本季第26次大三元，穆雷下半場就拿30分，全場15罰全進砍進39分，瓊斯19分、強森15分。

馬刺從領先20分打到最後輸球，表現最佳為卡瑟爾繳出30分、11籃板、10助攻，福克斯也有27分、9助攻，老將巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻20分，只是少了溫班亞瑪坐鎮禁區仍舊有差，5連勝也只能黯然被中斷。

