自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》約基奇大三元、穆雷轟39分 金塊震驚大逆轉馬刺

2026/03/13 11:59

約基奇（右）。（美聯社）約基奇（右）。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕一度落後超過20分的金塊，今天在第4節打出震驚反撲，最終以136：131逆轉少了「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮的馬刺，收下2連勝。

溫班亞瑪因右腳踝痠痛臨時缺陣，但卡瑟爾（Stephon Castle）、福克斯（De'Aaron Fox）、瓦塞爾（Devin Vassell）在上半場都有精彩的表現，不僅幫助馬刺最多領先20分，上半場打完也以69：53領先金塊。金塊上半場表現確實不大理想，只有約基奇（Nikola Jokic）發揮較為正常。

不過，金塊第3節就單節轟進41分，上半場表現不佳的穆雷（Jamal Murray）這節拿14分，加上約基奇也有14分，也逐漸縮小差距，進入第4節，就算約基奇整節沒得分，但穆雷仍有16分進帳，瓊斯（Spencer Jones）12分、強森（Cameron Johnson）9分，金塊也打出震驚逆轉秀，成功在馬刺主場踢館。

約基奇此仗31分、20籃板、12助攻，本季第26次大三元，穆雷下半場就拿30分，全場15罰全進砍進39分，瓊斯19分、強森15分。

馬刺從領先20分打到最後輸球，表現最佳為卡瑟爾繳出30分、11籃板、10助攻，福克斯也有27分、9助攻，老將巴恩斯（Harrison Barnes）貢獻20分，只是少了溫班亞瑪坐鎮禁區仍舊有差，5連勝也只能黯然被中斷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中