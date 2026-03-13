經典賽》曾在季後賽封鎖大谷！日本對決委內瑞拉41億強投 監督有策略

蘇亞雷斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍日本武士隊8強將強碰委內瑞拉，將由山本由伸對決紅襪明星左投蘇亞雷斯（Ranger Suárez），對此日本隊監督井端弘和受訪，也透露對付蘇亞雷斯的策略。

蘇亞雷斯上季效力費城人，共先發26場，繳出12勝8敗、防禦率3.20的成績，他的平均球速約145公里，擅長運用二縫線速球、變速球、卡特球與曲球等多種球路，休季與紅襪簽下 4年1.3億美元（約41億台幣） 合約。

此外，蘇亞雷斯上季季後賽，於國聯分區賽G3對決道奇，中繼5局僅失1分，包括三度解決日本巨星大谷翔平；若算上例行賽，蘇亞雷斯對決大谷6打席，5打數敲出1支二壘安打，吞下1次三振，選到1次保送。

在邁阿密團隊訓練後，日本隊監督井端弘和被問及對於蘇亞雷斯的印象：「我覺得他是一名能夠不分左、右打，靈活把球投到兩側邊角、靠配球組合取勝的投手。」井端進一步表示：「我想他對右打者可能會比較多使用變速球，不需要每一種球都去追打，希望能把目標球種鎖定好。」

面對具有多位大聯盟球星的委內瑞拉，井端弘和強調球隊在情蒐方面準備充分，並表示接下來會把這些數據與策略整理後傳達給球員，對球隊的準備狀況展現信心。

