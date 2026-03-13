自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》球不像東京巨蛋那樣會飛！ 南韓強打金倒永談複賽場地差異

2026/03/13 13:36

金倒永。（資料照，路透）金倒永。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界棒球經典賽8強複賽明天開打，南韓隊將碰上奪冠熱門之一的多明尼加。談到對於複賽球場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）的印象，南韓強打金倒永認為，這座球場的飛球，不像東京巨蛋那樣會飛。

《韓聯社》報導，對於即將面對擁有多名大聯盟巨星的多明尼加，身為2024年韓職年度MVP金倒永表示，「能和這些優秀的選手同場競技是一種榮幸，我覺得自己也在這次賽會中成長許多。我還有很多地方需要努力，認為明天的比賽會是一次機會，讓我看看自己目前的實力在哪。」

多明尼加昨天以7比5擊敗委內瑞拉，南韓隊許多選手也到場看球，體驗拉丁美洲球迷們的熱情應援。金倒永說，「看到那麼狂熱的觀眾氣氛其實很酷，而我已經見過了。所以比賽時不會影響我，我會努力好好享受比賽。」

金倒永也提到，「這裡的球似乎不像東京巨蛋那樣會飛，我必須從開賽時全力以赴，保持高度專注。」

南韓隊在C組預賽4場比賽都在東京巨蛋，韓國投手群挨了9發全壘打，與美國隊、巴西、捷克並列全20隊最多。而多明尼加在預賽4場狂敲13轟是所有參賽隊伍最多。這也讓南韓總教練柳志炫今天受訪提到，投手群必須專注、減少失投。

