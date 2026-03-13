自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》坎寧安拿8分、狂傳13助攻 率活塞輕取七六人

2026/03/13 14:21

坎寧安。（法新社）坎寧安。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞坎寧安（Cade Cunningham）今日被七六人使用包夾戰術嚴加看防，讓他全場僅出手6次拿8分，但坎寧安全場傳出13次助攻，終場活塞也以131比109大勝七六人，取得2連勝。

活塞在首節就取得領先，更是在第二節將分差拉到17分，隨後七六人對坎寧安使出包夾戰術，讓他在第二節僅出手一次沒有得分，但坎寧安在第二節就傳出5次助攻，讓隊友多點開花、單節投籃命中率為59.1％，幫助活塞隊半場打完以69比60領先。

易籃後，活塞中鋒杜蘭（Jalen Duren）與射手羅賓森（Duncan Robinson）在第三節聯手拿到17分，格林（Javonte Green）也在此節得到8分，前三節完活塞以104比81領先。末節活塞把領先分差擴大至35分，讓活塞穩穩收下勝利。

坎寧安全場拿8分、傳13次助攻。活塞全隊7人得分上雙，其中羅賓森拿到全場最高19分，格林三分球6投4中拿到17分，哈里斯（Tobias Harris）15分，杜蘭14分。

七六人方面，恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）因傷缺陣，但全隊同樣7人得分上雙，馬丁（Tyrese Martin）全隊最高17分，沃克（Jabari Walker）16分，新秀艾奇康（VJ Edgecombe）拿10分。

