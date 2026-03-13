韓職》台灣左投王彥程控球爆走！韓華主帥給看法、對手教頭看見優點

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程，昨天在官辦熱身賽先發面對三星獅，控球出現問題，僅投3局就有5次四死球，失掉3分吞下敗仗。對於王彥程的表現，韓華鷹總教練金卿文今天也給出看法。

王彥程本月3日在沖繩春訓就曾面對過三星獅，當時先發3局被敲5安失4分，投出4次三振與2次四死球。今天韓華鷹與三星獅持續進行官辦熱身賽，韓華鷹總教練金卿文回顧王彥程昨天的表現笑說：「在日本沖繩春訓時對三星也有失分，那時候失4分，昨天失3分，算有減少了吧。」

金卿文強調，官辦熱身賽還剩11場，如果現在狀態就調整到最完美當然很好，但現在多出現一些問題反而也未必是壞事，「春訓時他非常努力，如果在熱身賽看到問題，距離開幕戰還有時間可以準備，所以我其實是正面看待。」金卿文補充，王彥程昨天直球均速落在145公里，「天氣溫暖一點應該還會再提升，到4月應該能再快2到3公里，我相信他能勝任自己的角色。」

此外，三星獅總教練朴鎮萬也被問及對於王彥程的看法，他笑說現在才打了一場熱身賽，接著表示：「可能是第一場的關係，他的控球看起來有點不穩，或許球員自己也有一些壓力。」但他也提到：「聽說他是一位控球與球威都不錯的投手，球威看起來確實不錯。我們打者也說，他的球其實比測出來的球速更有尾勁。」

