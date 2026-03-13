自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 韓職

韓職》台灣左投王彥程控球爆走！韓華主帥給看法、對手教頭看見優點

2026/03/13 13:22

王彥程。（資料照，記者林正堃攝）王彥程。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓華鷹的台灣左投王彥程，昨天在官辦熱身賽先發面對三星獅，控球出現問題，僅投3局就有5次四死球，失掉3分吞下敗仗。對於王彥程的表現，韓華鷹總教練金卿文今天也給出看法。

王彥程本月3日在沖繩春訓就曾面對過三星獅，當時先發3局被敲5安失4分，投出4次三振與2次四死球。今天韓華鷹與三星獅持續進行官辦熱身賽，韓華鷹總教練金卿文回顧王彥程昨天的表現笑說：「在日本沖繩春訓時對三星也有失分，那時候失4分，昨天失3分，算有減少了吧。」

金卿文強調，官辦熱身賽還剩11場，如果現在狀態就調整到最完美當然很好，但現在多出現一些問題反而也未必是壞事，「春訓時他非常努力，如果在熱身賽看到問題，距離開幕戰還有時間可以準備，所以我其實是正面看待。」金卿文補充，王彥程昨天直球均速落在145公里，「天氣溫暖一點應該還會再提升，到4月應該能再快2到3公里，我相信他能勝任自己的角色。」

此外，三星獅總教練朴鎮萬也被問及對於王彥程的看法，他笑說現在才打了一場熱身賽，接著表示：「可能是第一場的關係，他的控球看起來有點不穩，或許球員自己也有一些壓力。」但他也提到：「聽說他是一位控球與球威都不錯的投手，球威看起來確實不錯。我們打者也說，他的球其實比測出來的球速更有尾勁。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中