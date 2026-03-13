經典賽》直球拚日韓被打擊率僅1成多！日名將讚賞2名台灣投手有原因

古林睿煬（左）、張峻瑋（右）。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽分組預賽昨落幕，官方進階數據陸續出爐，台灣隊四縫線火球均速150.47公里排世界第7快，其中，2位旅日好手張峻瑋和古林睿煬分別強碰日本和南韓，進階數據能說明，為何他們的火球都受日本名將大力讚賞。

張峻瑋在6日對日本隊投2.2局無失分，扮演台日大戰最大亮點，他在該場比賽合計投42球，有多達26顆直球，使用率高達61.9%，均速150.9公里，前洋基、道奇隊日籍名投黑田博樹就直呼，張峻瑋的球威還不錯，而且還很年輕，看起來會是很有未來性的選手，「剛剛看他對決鈴木誠也，也是靠直球去壓制。」

進階數據顯示，張峻瑋抗日的26顆直球吸引9次揮棒，雖然無法製造揮空，但只有源田壯亮敲滾地安打，合計解決5名打者，包含直球壓制鈴木誠也、吉田正尚、岡本和真、牧秀悟和森下翔太，直球被打擊率低到只有1成67。

古林睿煬抗韓一戰扛先發，前4局變相12上12下，最終續投5局途中退場，合計4.0局59球被敲2安，失掉1分，日本名將高津臣吾也直言，古林的直球滿有威力的，就算位置可能有點甜，也能讓選手打不好，即便並非一直三振，但能讓打者擠成滾地球或打出飛球出局，南韓隊打者明顯被直球壓制。

進階數據顯示，古林睿煬抗韓59球有32顆直球，使用率54.2%，均速152.1公里，有11顆直球吸引出棒，製造2次揮空，7打數僅被文保景敲1支平飛安打，被打擊率只有1成43，證明直球品質能跟國際頂尖打者真劍勝負。

