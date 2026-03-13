自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》柳賢振先發挨酸：「我住邁阿密的奶奶要小心被全壘打球打到」

2026/03/13 14:01

柳賢振。（資料照，路透）柳賢振。（資料照，路透）

〔記者倪婉君／綜合報導〕南韓隊在台灣時間明晨6點半的經典賽8強戰，將由38歲左投柳賢振先發迎戰多明尼加，但由於多明尼加強打如雲，消息一出也引起國外球迷在X平台討論，韓媒就發現當中不少具嘲諷意味，像是「我住邁阿密的奶奶要小心被全壘打球打到」，意指柳賢振恐將被轟得很慘。

柳賢振被視為南韓棒球史上最偉大的投手之一，過去也活躍在大聯盟賽場，在道奇、藍鳥累計10個球季拿下78勝48敗、防禦率3.27，而後2024年球季返回韓職發展，目前效力韓華鷹，去年也繳出9勝7敗、防禦率3.23的不俗表現。韓媒Xportsnews指出，柳賢振在返回韓職後的比賽經驗與投球節奏掌控能力仍得肯定，但也有不少分析認為，與他在大聯盟的全盛時期相比，實力確實存在差距。

在本屆C組預賽中，柳賢振就對台灣隊先發出賽，投3局被敲3支安打，包括挨張育成全壘打失1分，雖仍展現一定壓制力，但最終南韓在延長賽以4：5不敵台灣，這位昔日「台灣殺手」也對那顆失投挨轟球感到可惜。如今南韓前進邁阿密展開8強戰，明天就要面臨D組以全勝晉級的強敵多明尼加，柳賢振則銜命先發。

由於多明尼加在預賽就展現壓倒性火力，對尼加拉瓜、荷蘭、以色列與委內瑞拉四隊合計攻下41分，並累計轟出13發全壘打，因此柳賢振先發的消息一出後，在聚集大量美國與中南美洲棒球球迷的X社群平台，就出現一些嘲諷留言，像是：「我奶奶住在邁阿密，看來得提醒她小心飛來的全壘打球。」還有球迷寫下：「多明尼加可能會刷新WBC單場最多得分紀錄。」

經典賽複賽採單敗淘汰賽制，韓媒指出，在短期國際賽中，投手的優質表現可能徹底改變比賽走向，如果柳賢振能以老練的投球節奏與精準控球壓制多明尼加強打線，目前社群出現的悲觀預測與嘲諷，也可能瞬間被推翻。

