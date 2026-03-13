自由電子報
網球

網球》球王艾卡拉茲開季16連勝！印地安泉跟上三巨頭腳步

2026/03/13 14:03

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕年輕世界球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）甜蜜復仇，6：3、6：4擊退英國左手拍諾里（Cameron Norrie），西班牙頭號種子開季16連勝的不敗氣勢正旺，連續5年晉級印地安泉網賽男單4強，也跟上「三巨頭」中兩老的腳步。

「我很難適應他的打法，每次交手都讓我非常吃力。他的正手上旋球很高，球路刁鑽；而反手又很平，球路極低，有時候真的很難打。我試著尋找合適擊球方式，今天打得還不錯。」艾卡拉茲4度破發壓制諾里，僅花1小時33分鐘出線，一吐去年11月巴黎大師賽慘遭逆襲的悶氣，「網球的精髓在於半秒鐘內做出正確擊球選擇，有時候失誤就是因為沒選對。我腦子裡大概有5、6種方法，要從中挑出正確的真的很難。」

22歲的艾卡拉茲手感發燙，今年迄今還無人能攖其鋒，如今在美國南加州沙漠城市挺進ATP千分等級大師賽4強，已不讓同胞前輩納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞傳奇老將喬科維奇（Novak Djokovic）專美於前，成為史上第3位連5回晉印地安泉準決賽的男子球星。艾卡拉茲下個對手為俄國梅德維夫（Daniil Medvedev），對戰紀錄6勝2負領先，近來4連勝包括2023年、2024年在此決賽完成二連霸。

