中職》富邦悍將公布上半季主題日 林哲瑄引退主題日曝光

富邦悍將公布上半季主題日。（富邦提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕富邦悍將公布上半季7檔主題日，主場開幕系列戰「BLUE POWER」在4/3（五）、4/4（六），5/30 （六）、5/31 （日）「 G!POP 流行音樂節」在大巨蛋，上半季27場新莊主場售票將於3/17（二）12:30 起開放家族會員優先購票，3/20（五）12:30起全面開賣。

今年悍將主場新莊棒球場在休賽季期間再度優化，內野一般區座位全面更新，全新座椅提升觀賽舒適度，內野新增「B12、B13 區」是近距離觀看悍將牛棚練習的最佳選擇區位，同時去年下半季試辦的外野應援收到熱烈迴響，本季「外野熱區」全新登場，將在外野新增應援舞台，場場都有Fubon Angels 應援！（舞台設置於G8、G9區第四排前走道，因應新增舞台，G7、G10為外野熱區，採對號座方式販售；本年度起內外野票券皆不互通，購買內野票券者將無法進入外野區域，購買外野票券者亦無法進入內野席）

4/3 （五）、4/4 （六） 「BLUE POWER」

富邦悍將主場開幕戰以「BLUE POWER 」為主題，宣告悍將十週年全新啟動，眾所期待的Fubon Angels全員到齊迎接開幕戰，主題日推出限量「十週年應援T-Shirt」，以悍將十週年LOGO為核心設計，凡購買內野全區門票即可獲得一件。4/3 贈送「力量寶藍款」、4/4 贈送「沉穩藏青款」，兩天限定、兩款收藏。同時進場加贈「悍將特刊」，收錄球隊成長決心與Fubon Angels陣容介紹等內容。

4/5 （日）、4/6 （一）「ONE FOR ALL 林哲瑄引退主題日」

林哲瑄去年季末宣告引退，4/6引退儀式細數那些奮不顧身的時刻。場外特別規劃實戰裝備與珍貴展品展示，重溫屬於哲瑄的榮耀篇章。

4/18 （六）、4/19 （日）「 Lu 來 Lu快樂 」

悍將攜手超萌人氣角色罐頭豬 LULU，把主場變成大型開心樂園，打造萌度滿分拍照區、互動體驗與限定聯名好禮，讓大小朋友邊看球邊放電，LULU 豬還會驚喜現身和大家互動。

5/9 （六）-5/10 （日） 「LOVING CUPID 愛戀邱比特」

在新莊主場甜蜜登場，六位悍將球員化身邱比特，為進場球迷施展浪漫戀愛魔力，現場參與互動遊戲還有機會獲得邱比特限定好禮。

5/16 （六）-5/17 （日） 「迺夜市 呷好味」

將最具代表性的台味文化搬進場內，打造專屬球迷的美食派對！現場更設有夜市人氣攤位遊戲，重現熟悉又歡樂的逛攤氛圍，讓大小朋友都能盡情同樂，不只為悍將應援，更要大啖美食、暢玩遊戲，感受最熱血又最接地氣的台味棒球盛典。

5/30 （六）-5/31 （日）「G!POP 流行音樂節」

準備好讓音浪與應援聲同時引爆臺北大巨蛋了嗎？悍將年度主題日「G!POP 流行音樂節」今年以「韓流音浪」為主軸，打造棒球與韓流舞台交織的感官盛典！5/30 將由近期話題度爆表、以青春能量席捲各大舞台的「女子搖滾樂團」，以及擁有「夏日女王」之稱的韓流實力歌姬帶來震撼演出；5/31 則迎來出道多年、擄獲無數樂迷的韓國「人氣搖滾樂團」壓軸登場。讓球場化身萬人音樂派對，這個週末一起進場嗨翻大巨蛋！

6/13 （六）-6/14 （日）「Skater JOHN」

街頭能量席捲新莊棒球場！6/13（六）、6/14（日）富邦悍將攜手熱愛滑板的藍帽小狗「Skater JOHN」將街頭魂進駐新莊城堡，打造潮流與跳脫框架的風格態度！日本 IP 創作者暨創意總監 SHIBACHAN 也將首次來到球場與粉絲互動，更將推出限定聯名周邊與互動拍照場景，一起進場展現自由滑行的街頭態度吧！

