斥資1500萬改造！冠軍搖籃北市青年公園棒球場再升級

青年公園棒球場硬體再升級並冠名「青年公園謝國城紀念棒球場」。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市萬華區青年公園棒球場是少棒勁旅東園國小訓練場地，為讓基層棒球擁有更頂尖的訓練基地，台北市體育局攜手謝國城棒球文教基金會，斥資1500萬元全面升級球場硬體設施，包括更新活動式全壘打牆圍網、右外野看台區地坪改鋪水泥並全面整新觀眾座等，今（13日）冠名為「青年公園謝國城紀念棒球場」。

體育局指出，1969年謝國城先生不惜抵押房產籌措經費，帶領金龍少棒隊遠赴美國威廉波特，勇奪世界少棒冠軍，為台灣棒球史寫下傳奇一頁。為紀念其對台灣棒球發展的深遠貢獻，本次冠名於球場入口設置「謝國城先生傳記故事牆」，透過圖文記錄其推動少棒運動的歷史與精神。

台北市長蔣萬安表示，球場冠名不僅是名字的更新，更是一種棒球精神的接棒，感謝謝國城先生當年為台灣少棒傾盡心力、無畏艱難，謝的故事將透過這座球場持續鼓舞小選手在球場上勇敢逐夢。他說，推動棒球最重要要從基層扎根，先前也協助東園國小添購交通車、打造室內打擊練習場，希望小球員能在舒適、安全且科學的訓練場地持續精進。

體育局表示，青年公園棒球場自2024年由體育局完成人工草皮鋪設後，已成為國內首座人工草皮少棒場，提供更穩定且安全的競賽環境。本次謝國城棒球文教基金會謝南強董事長承襲父志，接力投入1500萬元資金支持，球場設施再度全面升級，包括更新活動式全壘打牆圍網、右外野看台區地坪改鋪水泥並全面整新觀眾座椅，並針對一樓大廳、球員休息室、廁所及貴賓室進行整體美化翻新，大幅提升場館功能與觀賽品質。

體育局補充，國內少棒最高殿堂「謝國城盃全國少棒錦標賽」即將開打，這份千萬級的硬體大禮，不僅為全國少棒選手打造更完善的競賽環境，也象徵台北持續深耕基層棒球的決心。

青年公園棒球場是少棒勁旅東園國小練習場地。（記者甘孟霖攝）

