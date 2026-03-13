自由電子報
體育 2026WBC 台灣尚勇

經典賽》信心火球遭日本隊震撼教育 中職現役最強投的課題

2026/03/13 14:49

鄭浩均。（資料照，特派記者陳志曲攝）鄭浩均。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕古林睿煬和徐若熙相繼旅日後，鄭浩均被看好是下一位有望再旅外的中職好手，中信兄弟總教練平野惠一也曾背書，「休季接到國外球探電話問有沒有好選手，我都會說：『美美很好喔！』」不過在這次經典賽的大舞台，鄭浩均對超強勁旅日本隊投出有信心的直球時，被打擊率高達4成29，旅外之路仍有課題要面對。

鄭浩均本屆經典賽肩扛抗日重任，僅投1.2局就狂失8分，包含大谷翔平引發全球關注的滿貫砲，變成社群媒體影片重播的海報背景，他合計55球出手29顆直球，使用率52.7%，11球吸引出棒僅有1次揮空，有3球被大谷翔平、吉田正尚、牧秀悟敲安，直球被打擊率高達4成29，揮空率只有9.1%，加上壞球率高達58.6%，對日本隊的威脅有限。

不過該晚日本隊打者狀況極佳，整場面對台灣隊74顆直球，竟然只有揮空1球，包含胡智爲6顆直球中的3次揮棒，2打數敲2安；沙子宸9顆中的3次揮棒，2打數敲1安；張峻瑋26球中的9次出棒，6打數敲1安；林詩翔4球中的3次揮棒，2打數無安打。日本隊該晚打直球的19支7，打擊率高達3成68。

即便鄭浩均遭受震撼教育，全場製造日本隊唯一揮空的四縫線速球，正是他以155.1公里的火球三振大聯盟重砲岡本和真的那1球，3月就逼近韌帶置換手術後實戰最速的156公里，今年季中有機會再創生涯新高，仍然令人期待他的成長。

★台灣隊抗日四縫線速球數據

球員 球數 被打擊率 揮空數

鄭浩均 29球 4成29 1次

胡智爲 6球 10成 0次

沙子宸 9球 5成 0次

張峻瑋 26球 1成67 0 次

林詩翔 4球 0 0次

