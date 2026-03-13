經典賽》經典賽和世界大賽冠軍殘酷二選一 「J-Rod」給答案

羅德里奎茲。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕多明尼加被看好是本屆世界棒球經典賽奪冠頭號熱門，陣中效力MLB水手隊的明星外野手「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodríguez）也希望能在複賽階段助隊一臂之力，往冠軍邁進，因為對他而言，經典賽奪冠比世界大賽封王更有意義。

24歲的J.羅德里奎茲上季繳出打擊率2成67、上壘率3成24，單季敲出32發全壘打，從菜鳥球季開始連4季都至少有單季20轟以上的火力輸出，是水手隊仰賴的主力之一，本屆經典賽他獲多明尼加徵召，預賽繳出打擊率2成73，上壘率3成85。

請繼續往下閱讀...

多明尼加陣中有索托（Juan Soto）、馬提（Ketel Marte）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等一票強打組成打線，本屆預賽已敲出傲視群雄的13轟，被外界評為最有冠軍相，有機會在經典賽重返榮耀，羅德里奎茲也表示，自己會竭盡全能為球隊往爭冠之路邁進。

被美媒「FoulTerritoryTV」問到最想要世界大賽或是經典賽冠軍的「殘酷二選一」時，儘管J.羅德里奎茲還未嘗過踏上世界大賽的滋味，他依舊不假思索地說：「老實說，任何比賽我都是竭盡所能，但真的要我選，我肯定會選擇經典賽冠軍，因為這是代表國家出賽，我為國家而戰，為我家鄉而戰，我的親友也都引頸期盼。」

經典賽8強賽將登場，多明尼加推出費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）對決南韓柳賢振，爭奪4強門票。

