經典賽》鬼神二刀流瞄準開季 大谷翔平點出8強贏委關鍵

〔體育中心／綜合報導〕日本隊二刀流超級巨星大谷翔平在美國時間12日進行加入國家隊的首次Live BP（實戰投打練習），面對日本隊打者，模擬4局飆出7次三振。大谷接受訪問時表示，目前的投球狀態對於開季來說算是很好的狀況。

投手大谷合計投4局用了59球，面對了18名打者，被敲出2支安打性質的球，並送出7次三振，調整狀況看似不錯。幫大谷接捕的是上屆的奪冠功臣中村悠平，他表示，上一次決賽自己只接到速球、滑球和橫掃球，但這次他投了指叉球、伸卡球、曲球等變化球種，真的很厲害。

為了迎接大聯盟例行賽開季，大谷翔平持續進行挑整，他對於今天的表現很滿意，他說：「他對今日的練習表示滿意：「在參加經典賽的同時，我也能按照自己的節奏進行調整，今天投了約60球，不論是投球量還是品質都表現得不錯，所以目前的狀態對於開季來說算是很好的狀況。」

日本隊15日8強戰將對上委內瑞拉，大谷翔平認為，對手不論是打線、進攻能力，還是先發輪值與牛棚，整體水準都很高，可能會遇到自己曾經交手過的投手，但對球隊而言，也可能會碰到從沒見過的投手，或是從未對戰過的打者，對方也是一樣的情況，誰能迅速適應對手，將會是左右勝負的關鍵。

