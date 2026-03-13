全大運五月登場 中央大學公布主題曲與吉祥物邀民眾共襄盛舉

中央大學承辦全國大專校院運動會，邀民眾共襄盛舉。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中央大學承辦今年「全國大專校院運動會」，預定5月2日到5月6日登場，將迎來全國142所大專校院、超過1萬名選手同場較勁，中央大學今天安排賽會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相，並公布學生創作的全大運主題曲「青春永續」，提前為賽會暖場，也邀民眾共襄盛舉。

中央大學校長蕭述三說，中央大學在北極設有極地研究中心，全大運聖火於去年7月間在有世界種子庫的北極引燃後，今年2月間再從中央大學鹿林天文台出發，透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，一路傳遞，代表對生命、對土地、對未來的憧憬與希望，也傳達賽會「無懼‧永續」的大會精神。

今年全大運競賽共有田徑、游泳、體操等21種類，是歷年來全國大專校院規模最大的運動賽會，全大運執行辦公室副執行長陳政達說，全大運是頂尖運動員的競技盛會，也是關於環境保護、青年勇氣的綠色運動盛事，中央大學借鏡國際大型賽會的永續經營理念，已導入ISO20121永續活動管理標準，將減少使用與生產一次性物品。

今天亮相的賽會吉祥物「歐比」，名稱源自英文「軌道（ORBIT）」，造型是具備太陽能板「翅膀」的衛星機器人，以衛星穩定運行、不斷前行的精神，寓意中央大學能持續在學術研究與科技創新上突破；賽會主題曲「青春永續」由學生創作，歌詞寫道「追逐榮譽，我們態度堅定，沸騰血液，這一刻，竭盡全力」等，描述青春的熱血、拚搏的運動精神，要為每一位選手加油打氣。

中央大學學生創作全國大專校院運動會主題曲「青春永續」。（記者周敏鴻攝）

全國大專校院運動會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相。（記者周敏鴻攝）

