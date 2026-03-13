自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

全大運五月登場 中央大學公布主題曲與吉祥物邀民眾共襄盛舉

2026/03/13 16:15

中央大學承辦全國大專校院運動會，邀民眾共襄盛舉。（記者周敏鴻攝）中央大學承辦全國大專校院運動會，邀民眾共襄盛舉。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中央大學承辦今年「全國大專校院運動會」，預定5月2日到5月6日登場，將迎來全國142所大專校院、超過1萬名選手同場較勁，中央大學今天安排賽會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相，並公布學生創作的全大運主題曲「青春永續」，提前為賽會暖場，也邀民眾共襄盛舉。

中央大學校長蕭述三說，中央大學在北極設有極地研究中心，全大運聖火於去年7月間在有世界種子庫的北極引燃後，今年2月間再從中央大學鹿林天文台出發，透過阿里山鄒族傳統「戰祭」祈福，一路傳遞，代表對生命、對土地、對未來的憧憬與希望，也傳達賽會「無懼‧永續」的大會精神。

今年全大運競賽共有田徑、游泳、體操等21種類，是歷年來全國大專校院規模最大的運動賽會，全大運執行辦公室副執行長陳政達說，全大運是頂尖運動員的競技盛會，也是關於環境保護、青年勇氣的綠色運動盛事，中央大學借鏡國際大型賽會的永續經營理念，已導入ISO20121永續活動管理標準，將減少使用與生產一次性物品。

今天亮相的賽會吉祥物「歐比」，名稱源自英文「軌道（ORBIT）」，造型是具備太陽能板「翅膀」的衛星機器人，以衛星穩定運行、不斷前行的精神，寓意中央大學能持續在學術研究與科技創新上突破；賽會主題曲「青春永續」由學生創作，歌詞寫道「追逐榮譽，我們態度堅定，沸騰血液，這一刻，竭盡全力」等，描述青春的熱血、拚搏的運動精神，要為每一位選手加油打氣。

中央大學學生創作全國大專校院運動會主題曲「青春永續」。（記者周敏鴻攝）中央大學學生創作全國大專校院運動會主題曲「青春永續」。（記者周敏鴻攝）

全國大專校院運動會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相。（記者周敏鴻攝）全國大專校院運動會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相。（記者周敏鴻攝）

全國大專校院運動會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相。（記者周敏鴻攝）全國大專校院運動會吉祥物「歐比」（Orbit）亮相。（記者周敏鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中