體育 即時新聞

經典賽》難忘對台灣開轟東蛋變圖書館 巴札納談差點晉級：心情像坐雲霄飛車

2026/03/13 17:26

巴札納。（資料照，美聯社）巴札納。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕澳洲隊在本屆經典賽以2勝2敗作收，與台灣、南韓戰績相同，但失分率不敵南韓，無緣挺進8強複賽。史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）近日重回守護者春訓營。巴札納坦言，經典賽的一切都讓他非常難忘，尤其是讓爆滿觀眾的東京巨蛋安靜下來的全壘打。

澳洲隊在經典賽首戰以3：0完封台灣隊，東京巨蛋湧入40523人，大批台灣球迷進場看球，但卻遭澳洲隊2轟震撼變成「圖書館」，巴札納（Travis Bazzana）在7局下敲出右外野陽春砲，打回球隊的第3分，成為贏球功臣之一。巴札納在C組出賽4場，累積16打數敲出3支安打，貢獻1轟和2打點，打擊率為0.188。

這是巴札納生涯首度參加經典賽，能在東京巨蛋比賽，是他從小的夢想。巴札納受訪表示，自己最難忘的就是對戰台灣的經典賽首轟，「當我擊中那球時，全場突然安靜下來，那種感覺很奇妙，但也讓那一刻更加難忘，我這輩子一直在為那樣的大場面做準備，能在那樣的環境、那樣的賽事中打出那一球，真的很特別。」

巴札納也說到，自己對經典賽抱著很高的期待，但實際體驗遠遠超過了想像，自己的心情像坐雲霄飛車，起伏極大，原本他在最終戰對上南韓時打回關鍵打點，讓澳洲能夠在比較失分率後晉級8強，但無奈9局上並未守住，南韓攻下巨大的1分，最後以7：2贏球，澳洲隊只能眼睜睜看著對手晉級，巴札納也在休息室崩潰大哭，久久不能自己，「我當時真的覺得自己打出了人生中最重要的一次打擊，但轉眼之間一切就被帶走了，我們只需要3個出局數，但最後沒有做到。」巴札納說道。

守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）認為，這次經驗對巴札納極具意義，他從未在那麼多觀眾面前打球，這段經驗對他大有幫助，球隊想要觀察他在之後的春訓表現。23歲二壘手巴扎納在2024年選秀會以首輪第1順位加盟守護者，成為澳洲史上首位大聯盟選秀狀元，新賽季預計在小聯盟3A出發，但憑藉他在經典賽展現的抗壓性與實力，他極有可能在今年夏天就升上大聯盟。

