自由車》暌違15年重返花東幸福台九線站 國際環台賽週日登場

2026/03/13 18:15

盧紹軒等台灣隊車手將在2026環台賽爭取佳績。（大會提供）盧紹軒等台灣隊車手將在2026環台賽爭取佳績。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2026國際自由車環台公路大賽3月15日至19日進行，今年賽事於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，是台灣唯一的國際公路賽，由來自全球34個國家23支隊伍，共計193位菁英選手競逐，壓軸第5站暌違15年重返花東幸福台九線站，更令眾車手相當期待。

今年賽事設置總成績冠軍（黃衫）、衝刺王（綠衫）、登山王（圓點衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫），以及團體總冠軍等5個冠軍獎項。台灣隊教練劉家良表示，本屆由Bryton Racing Team盧紹軒及洪坤弘、Team CYTO TRIGON張祐誠、前勁車隊黃暐程和身為捷安特全球潛力培訓計劃選手的葉軒佑組隊捍衛主場，「以盧紹軒為主將，帶領3位首次出征環台賽的新秀來執行戰術，希望把經驗和拚戰精神傳承下去，爭取最佳表現，全力為台灣奮戰。」

我國旅外職業好手們也在環台賽集結，包括生涯第17次出賽的馮俊凱代表所屬的日本Astemo宇都宮車隊，與「台灣最速男」濠小子杜志濠並肩作戰，挑戰更高榮譽；今年剛加入Equipo Kern Pharma的何硯宜也轉換身分，以二級職業車隊之姿與隊友在台拚戰；而加盟泰國盧賈伊隊的李廷威，也帶著出國淬鍊的實力加入環台賽戰場 。

今年環台賽依序於台北市站、桃園市站、高雄市站、屏東六堆站以及幸福台九線站等五站舉行，各設站城市攜手環台賽積極推動觀光與經濟發展，其中最後的幸福台九線站在客家委員會支持下，暌違15年再次回到花東賽場，山海美景與挑戰性足讓車手們躍躍欲試。

