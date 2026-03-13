美國＋阿美族「美美混血」 費仔搶人大戰一觸即發「花蓮各部落搶認親」！

費柴爾德的媽媽12歲移民美國，他允諾媽媽一起回台灣尋根，消息曝光讓花蓮部落族人暴動，引起搶人大戰。（取自IG）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕效力美職克里夫蘭守護者，台美混血的棒球好手「費仔」費爾柴德在WBC經典賽2轟加上6分打點，瞬間圈粉無數台灣人！而費仔的媽媽12歲移民美國，費媽還透露費仔的外婆是花蓮的阿美族人，費仔則承諾要帶媽媽回台灣尋根，消息傳出讓花蓮阿美族部落暴動，「搶人大戰一觸即發」，因為大家都想知道費仔是哪個部落的人！

台灣原住民原本並沒有「族」的概念，也沒有國家的觀念，因為日治時期為了統治者的方便，透過人類學者的研究才將原住民分成不同族群。如果硬要類比，來自豐濱鄉港口部落的阿美族網友Kacaw貼文指出，「對阿美族來說，每一個部落都是一個國家」！

他貼文提到，阿美族人相認後一定會自介來自哪個部落，上台領獎也一定會提到自己是來自什麼部落，因為這代表榮耀與驕傲。還有網友留言「這次應該不會是喝黃河水長大的了」！

由於費仔母親12歲就移民美國，不一定會知道費仔外婆的原生部落，費仔到底是哪裡的阿美族？是太巴塱部落？馬太鞍部落？還是七腳川系列部落？引起花蓮阿美族人猜測，族人開始「搶認親」！來自豐濱的阿美族「先猜是豐富部落」、吉安鄉族人也爭「不管，一定是里漏」，就連台東阿美族人也參戰「為什麼不是台東的」。

也有網友說，真有心要查，從戶政事務所就可查直系血親戶籍謄本，還可往上溯及日本時代的謄本，哪一個部落就清清楚楚，期盼早日費仔能親自回花蓮為大家「開獎」。

