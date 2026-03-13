自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

美國＋阿美族「美美混血」 費仔搶人大戰一觸即發「花蓮各部落搶認親」！

2026/03/13 18:28

費柴爾德的媽媽12歲移民美國，他允諾媽媽一起回台灣尋根，消息曝光讓花蓮部落族人暴動，引起搶人大戰。（取自IG）費柴爾德的媽媽12歲移民美國，他允諾媽媽一起回台灣尋根，消息曝光讓花蓮部落族人暴動，引起搶人大戰。（取自IG）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕效力美職克里夫蘭守護者，台美混血的棒球好手「費仔」費爾柴德在WBC經典賽2轟加上6分打點，瞬間圈粉無數台灣人！而費仔的媽媽12歲移民美國，費媽還透露費仔的外婆是花蓮的阿美族人，費仔則承諾要帶媽媽回台灣尋根，消息傳出讓花蓮阿美族部落暴動，「搶人大戰一觸即發」，因為大家都想知道費仔是哪個部落的人！

台灣原住民原本並沒有「族」的概念，也沒有國家的觀念，因為日治時期為了統治者的方便，透過人類學者的研究才將原住民分成不同族群。如果硬要類比，來自豐濱鄉港口部落的阿美族網友Kacaw貼文指出，「對阿美族來說，每一個部落都是一個國家」！

他貼文提到，阿美族人相認後一定會自介來自哪個部落，上台領獎也一定會提到自己是來自什麼部落，因為這代表榮耀與驕傲。還有網友留言「這次應該不會是喝黃河水長大的了」！

由於費仔母親12歲就移民美國，不一定會知道費仔外婆的原生部落，費仔到底是哪裡的阿美族？是太巴塱部落？馬太鞍部落？還是七腳川系列部落？引起花蓮阿美族人猜測，族人開始「搶認親」！來自豐濱的阿美族「先猜是豐富部落」、吉安鄉族人也爭「不管，一定是里漏」，就連台東阿美族人也參戰「為什麼不是台東的」。

也有網友說，真有心要查，從戶政事務所就可查直系血親戶籍謄本，還可往上溯及日本時代的謄本，哪一個部落就清清楚楚，期盼早日費仔能親自回花蓮為大家「開獎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中