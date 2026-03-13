高球》鴻海公開賽次輪強風依舊 陳敏柔獵鷹平標準桿升至T3

陳敏柔第二回合打出平標準桿的72桿，暫居並列第三名。（TLPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026台灣鴻海女子公開賽週五於東方高爾夫俱樂部完成第二回合，台灣地主陳敏柔打下老鷹平標準桿72桿，總計145桿升至並列第3；日巡賞金后佐久間朱莉則超越泰國好手布薩巴甘（Nook Sukapan），以單日70桿、兩輪141桿搶下首席。

首日並列第9的陳敏柔，今日靠著第五洞精彩獵鷹大幅挺進，與日本好手吉澤袖月、鶴岡果恋、金澤志奈暫居T3。她表示風勢比昨天還大，導致有兩洞開球無法打上球道，所幸後來一切一推都有補救，即使風大造成第二桿難以攻上果嶺，加上更快的果嶺速度使得一開始長推較不理想，「整體而言今天共出現三次三推，但這回合靠著好的切球，特別是上坡切球，擊球後落點還算不錯，搶救不少可能會出現的重大損失。明、後兩天若風勢依舊強勁，首要目標還是努力先讓開球停在球道，接著再依據旗位制定攻略。」

首輪65桿的布薩巴甘，次輪出現四記柏忌、兩次雙柏忌，僅收一記小鳥，以79桿、總計144桿讓出領先；至於佐久間朱莉則撐過前九洞亂流及時回穩，第十洞抓下老鷹更躋身領先群，最終後來居上獨走，「第十洞難度很高，球位得面對大坡度，能夠在這裡打好，確實給我相當大的信心，後面也愈打愈順。不過推桿真的很不理想，明天最希望改善的當然就是推桿！」

