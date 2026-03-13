自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 高球

高球》鴻海公開賽次輪強風依舊 陳敏柔獵鷹平標準桿升至T3

2026/03/13 19:39

陳敏柔第二回合打出平標準桿的72桿，暫居並列第三名。（TLPGA提供）陳敏柔第二回合打出平標準桿的72桿，暫居並列第三名。（TLPGA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026台灣鴻海女子公開賽週五於東方高爾夫俱樂部完成第二回合，台灣地主陳敏柔打下老鷹平標準桿72桿，總計145桿升至並列第3；日巡賞金后佐久間朱莉則超越泰國好手布薩巴甘（Nook Sukapan），以單日70桿、兩輪141桿搶下首席。

首日並列第9的陳敏柔，今日靠著第五洞精彩獵鷹大幅挺進，與日本好手吉澤袖月、鶴岡果恋、金澤志奈暫居T3。她表示風勢比昨天還大，導致有兩洞開球無法打上球道，所幸後來一切一推都有補救，即使風大造成第二桿難以攻上果嶺，加上更快的果嶺速度使得一開始長推較不理想，「整體而言今天共出現三次三推，但這回合靠著好的切球，特別是上坡切球，擊球後落點還算不錯，搶救不少可能會出現的重大損失。明、後兩天若風勢依舊強勁，首要目標還是努力先讓開球停在球道，接著再依據旗位制定攻略。」

首輪65桿的布薩巴甘，次輪出現四記柏忌、兩次雙柏忌，僅收一記小鳥，以79桿、總計144桿讓出領先；至於佐久間朱莉則撐過前九洞亂流及時回穩，第十洞抓下老鷹更躋身領先群，最終後來居上獨走，「第十洞難度很高，球位得面對大坡度，能夠在這裡打好，確實給我相當大的信心，後面也愈打愈順。不過推桿真的很不理想，明天最希望改善的當然就是推桿！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中