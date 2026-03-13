自由電子報
體育 棒球 中職

中職》首次入選國家隊就打經典賽 林詩翔希望讓自己更強

2026/03/13 19:50

林詩翔。（記者李惠洲攝）林詩翔。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台灣隊結束經典賽Ｃ組賽事後於11日凌晨返國，國手們陸續準備歸建中職棒母隊，台鋼雄鷹林詩翔認為，經過經典賽的震撼，體認自己不論在各個層面，距離大聯盟頂級選手都還有一段路，開始思考如何讓自己變得更強。

林詩翔今天在澄清湖球場隨台鋼練習，只進行傳接球不會在公辦熱身賽上場，他表示，即便經過2天休息，身體狀況沒有任何問題，精神感覺仍處在高壓狀態，「經典賽的強度很高，比賽中要有明確的方向，不能有任何的差錯。」

林詩翔指出，生涯首次入選國家隊，就參加層級最高的經典賽，雖然距離大聯盟選手的強度還有一段路，他卻不會羨慕，而是想要接近，「他們能練到那個強度，也是花了好幾年，才能變成那樣的選手，會想辦法讓自己變成更接近的選手。」

林詩翔認為，經典賽每場比賽對他都很震撼，國外打者的反應比國內打者更快，身為投手從熱身開始，準備就要非常確實，「稍微有個地方做不對，他們很快就會看出來，球會被打得很遠，不是只有日本，每隊都是如此，大家都是做好所有準備，才站上經典賽的比賽場地。」

林詩翔本屆出賽2場共投1.1局，被打1支安打無失分，他覺得，雖然在過程中還是會有一點害怕，上場時卻必須保持「我比你好」的心理狀態，也不會因為打過經典賽，內容也還可以，就改變自己原本的想法，「我會持續跟教練團討論，如何能讓自己更進步。」

林詩翔表示，沒能幫助台灣隊進入下個階段非常可惜，在經典賽看到很多很強的選手，自己不論在各個層面都有很大的差距，必須想辦法讓自己更強大、更接近他們，「從澳洲跟韓國那場結束開始，我就一直在思考，如何讓自己變得更強。」

