自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

拔河》室內世錦賽 地主台灣今天狂掃5金成公開賽最大贏家

2026/03/13 20:06

景美台師大聯隊贏得公開U23女子500公斤金牌（拔河運動協會提供）景美台師大聯隊贏得公開U23女子500公斤金牌（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊今天在世界室內拔河錦標賽公開組第2天賽事，斬獲5金、4銀、3銅，在公開賽累積進帳8金、7銀、6銅，其他國家都看不到台灣的車尾燈，也為明天登場的錦標賽增添信心。

明天將展開世錦賽，最受矚目焦點為地主台灣女子500公斤級代表隊尋求4連霸壯舉，該隊不僅於世界運動會已完成傲人6連霸，更於上屆在瑞典舉行的世界室內拔河錦標賽中全勝封后。此外，男子600公斤級及U23混合560公斤級代表隊也同樣尋求衛冕。

台灣隊在今天公開賽表現依舊搶眼，公開U23女子500公斤級、青少年混合520公斤級直接包辦金銀銅，公開女子540公斤級、U23男子600公斤級等2項獲1金1銀，公開混合580公斤級為1金1銅。

教練郭昇表示，這兩天公開賽主要讓高中學生有機會參與國際賽事，選手在兩天賽程中都已經習慣比賽場地，表現也有達到預期，期待在14、15日的錦標賽發揮最佳實力，由於與其他國家經常在國際賽場上交手，各隊都十分熟悉彼此的風格和戰術，屆時考驗臨場表現和應變。

國立體育大學贏得公開U23男子600公斤金牌（拔河運動協會提供）國立體育大學贏得公開U23男子600公斤金牌（拔河運動協會提供）

台師大景美A隊贏得公開女子540公斤金牌（拔河運動協會提供）台師大景美A隊贏得公開女子540公斤金牌（拔河運動協會提供）

台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）

台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）

台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中