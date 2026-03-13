拔河》室內世錦賽 地主台灣今天狂掃5金成公開賽最大贏家

景美台師大聯隊贏得公開U23女子500公斤金牌（拔河運動協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣隊今天在世界室內拔河錦標賽公開組第2天賽事，斬獲5金、4銀、3銅，在公開賽累積進帳8金、7銀、6銅，其他國家都看不到台灣的車尾燈，也為明天登場的錦標賽增添信心。

明天將展開世錦賽，最受矚目焦點為地主台灣女子500公斤級代表隊尋求4連霸壯舉，該隊不僅於世界運動會已完成傲人6連霸，更於上屆在瑞典舉行的世界室內拔河錦標賽中全勝封后。此外，男子600公斤級及U23混合560公斤級代表隊也同樣尋求衛冕。

台灣隊在今天公開賽表現依舊搶眼，公開U23女子500公斤級、青少年混合520公斤級直接包辦金銀銅，公開女子540公斤級、U23男子600公斤級等2項獲1金1銀，公開混合580公斤級為1金1銅。

教練郭昇表示，這兩天公開賽主要讓高中學生有機會參與國際賽事，選手在兩天賽程中都已經習慣比賽場地，表現也有達到預期，期待在14、15日的錦標賽發揮最佳實力，由於與其他國家經常在國際賽場上交手，各隊都十分熟悉彼此的風格和戰術，屆時考驗臨場表現和應變。

國立體育大學贏得公開U23男子600公斤金牌（拔河運動協會提供）

台師大景美A隊贏得公開女子540公斤金牌（拔河運動協會提供）

台灣大笨牛贏得公開混合580公斤級金牌（拔河運動協會提供）

