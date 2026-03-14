經典賽8強戰打響 史上最強美國隊對決加拿大 今日賽事預告與轉播

賈吉。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

經典賽8強賽今天正式開打，多明尼加將對上南韓，由費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）對決柳賢振；第2場則是美國與加拿大交手，美國隊將推出巨人明星強投韋伯（Logan Webb）掛帥先發，加拿大則是派出索羅卡（Michael Soroka）應戰，誰能晉級8強，球迷一定要鎖定轉播。

請繼續往下閱讀...

經典賽

06：30 南韓 VS 多明尼加 愛爾達體育1台、台視

08：00 美國 VS 加拿大 愛爾達體育2台、緯來體育、東森洋片

NBA

10：00 灰狼 VS 勇士 愛爾達體育1台

高球

11：00 台灣鴻海女子高爾夫球公開賽 緯來體育

WTT冠軍賽

11：00 重慶站 8強 愛爾達體育3台

18：30 重慶站 8強 愛爾達體育2台

日職熱身賽

12：00 羅德 VS 西武 DAZN 1

中職公辦熱身賽

12：00 樂天 VS 味全 愛爾達體育2台

13：00 統一 VS 中信 愛爾達體育1台、緯來精采

18：30 台鋼 VS 富邦 緯來體育

F1

14：00 排位賽 中國站 緯來體育

TPBL

14：30 中信特攻 VS 福爾摩沙夢想家

17：00 全家海神 VS 新竹御嵿攻城獅

轉播：MOMOTV

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法