女足亞洲盃》台灣隊長陳英惠無懼中國衛冕軍：我們會奮戰到底！

台灣女足總帥查克摩爾（左起）、隊長陳英惠。（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026亞洲盃女足賽8強熱戰，台灣隊明天下午1點在澳洲伯斯對決強敵中國，力拚贏球直接搶下明年巴西世界盃門票，隊長陳英惠接受主辦單位亞足聯（AFC）訪問時更喊話：「我們會奮戰到底！」

台灣隊分組賽戰績2勝1負，取得第2名晉級8強，力抗亞洲盃9度封后的中國衛冕軍，儘管賽史7度交手全敗仍未進球，陳英惠毫無懼色，對於全隊此行拚出的韌性與默契充滿信心，「我們之前東亞盃交手過，這次再度碰頭，很清楚將會是場艱難的硬仗。到目前為止，我們每一場比賽都全力以赴，未來也會繼續保持。」台灣隊長強調，屆時將嚴格執行教練的戰術指示，並專注於把賽前準備在場上發揮出來，「我們知道中國隊是衛冕勁旅，但大家會為比賽奮戰到底，在場上付出一切。無論最終結果如何，我們都會享受比賽過程，並為球隊的表現感到自豪。」

台灣女足泰國籍總教練查克摩爾 （Prasobchoke Chokemor）表示，團隊備戰狀態理想，球員體能恢復迅速且適應良好，「這確實是艱難挑戰，我們已經準備好激烈競爭並展現鬥志。」他認為，全隊歷經3場分組賽洗禮，不論攻守兩端都建立自信，積極尋求突破重圍，「能和傳統強權日本上半場0：0戰平就是證明，帶給大家極大鼓舞。當然明天的對手和戰術都不同，但只要專注自身，拚出團隊作戰精神，我們有信心與這些頂尖球員一較高下。」

至於中國女足的澳洲籍教頭米利西奇（Ante Milicic），則在賽前記者會特別指出，台灣女足近來轉型成功，臨場表現大幅提升，因此這場具考驗的8強戰，全隊必須保持「冷靜與信心」。

