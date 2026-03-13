自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

女足亞洲盃》台灣隊長陳英惠無懼中國衛冕軍：我們會奮戰到底！

2026/03/13 21:37

台灣女足總帥查克摩爾（左起）、隊長陳英惠。（資料照，足協提供）台灣女足總帥查克摩爾（左起）、隊長陳英惠。（資料照，足協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026亞洲盃女足賽8強熱戰，台灣隊明天下午1點在澳洲伯斯對決強敵中國，力拚贏球直接搶下明年巴西世界盃門票，隊長陳英惠接受主辦單位亞足聯（AFC）訪問時更喊話：「我們會奮戰到底！」

台灣隊分組賽戰績2勝1負，取得第2名晉級8強，力抗亞洲盃9度封后的中國衛冕軍，儘管賽史7度交手全敗仍未進球，陳英惠毫無懼色，對於全隊此行拚出的韌性與默契充滿信心，「我們之前東亞盃交手過，這次再度碰頭，很清楚將會是場艱難的硬仗。到目前為止，我們每一場比賽都全力以赴，未來也會繼續保持。」台灣隊長強調，屆時將嚴格執行教練的戰術指示，並專注於把賽前準備在場上發揮出來，「我們知道中國隊是衛冕勁旅，但大家會為比賽奮戰到底，在場上付出一切。無論最終結果如何，我們都會享受比賽過程，並為球隊的表現感到自豪。」

台灣女足泰國籍總教練查克摩爾 （Prasobchoke Chokemor）表示，團隊備戰狀態理想，球員體能恢復迅速且適應良好，「這確實是艱難挑戰，我們已經準備好激烈競爭並展現鬥志。」他認為，全隊歷經3場分組賽洗禮，不論攻守兩端都建立自信，積極尋求突破重圍，「能和傳統強權日本上半場0：0戰平就是證明，帶給大家極大鼓舞。當然明天的對手和戰術都不同，但只要專注自身，拚出團隊作戰精神，我們有信心與這些頂尖球員一較高下。」

至於中國女足的澳洲籍教頭米利西奇（Ante Milicic），則在賽前記者會特別指出，台灣女足近來轉型成功，臨場表現大幅提升，因此這場具考驗的8強戰，全隊必須保持「冷靜與信心」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中