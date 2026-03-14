經典賽》狂！多明尼加「再見扣倒3分彈」晉4強 南韓慘敗！

威爾斯再見3分砲。（歐新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽冠軍熱門多明尼加今在8強賽震撼南韓，前3局就狂攻7分，加上先發投手桑契斯5局無失分，最終靠替補捕手威爾斯（Austin Wells）7局下的再見3分砲，率隊以10：0扣倒南韓隊，闖進4強，4強賽很有可能跟美國隊上演「頂尖對決」。

南韓隊先發柳賢振首局無失分，2局下單局被猛敲4安，僅投40球1.2局就掉3分退場，3局下多明尼加打線打爆發，索托和小葛雷諾串聯攻勢，單局擊退盧景銀、朴英賢、郭彬等人，單局靠4安和3次四壞球狂攻4分大局，早早鎖定戰局。

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多明尼加前3局的猛烈攻勢，小葛雷諾、索托對南韓隊都展現神跑壘，把一壘當作得點圈，靠高技巧閃避南韓隊提前傳到本壘的回傳球，攻下引爆打線氣勢的分數。日本名將內川聖一直言，原本以為小葛雷諾衝回本壘可能會出局，卻展現驚人的身體能力，「而且他有好好觀察位置，用頭部滑壘去改變方向，避開捕手。」

7局下，馬查多敲安串聯保送攻勢，替補上場的捕手威爾斯（Austin Wells）在2出局對蘇珩準夯出「再見3分砲」，一棒對南韓隊完成7局扣倒。

多明尼加先發投手桑契斯（Cristopher Sánchez）對南韓隊完美演出，合計63球投5局猛飆8K，僅被敲2安，無失分，奪下8強賽勝投，為預賽對戰尼加拉瓜1.1局失3分之戰雪恥。

南韓隊無緣暌違17年闖進4強，多明尼加順利過關後，4強賽對手將是美國和加拿大的勝隊。明8強賽則上演波多黎各和義大利之戰、日本和委內瑞拉之戰。

日本名將內川聖一直呼，多明尼加打完一輪感覺就掌握南韓隊配球，「所謂配球，就是為了動搖打者，但多明尼加打者的反應透露已經理解，『就是這樣打吧？』的感覺。然而，這不是理解就可以做到的事情，但多明尼加理解後就能迅速應對，這就是他們的強項，感覺完全知道自己要打什麼。」

馬查多、索托。（法新社）

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