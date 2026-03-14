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經典賽》台灣隊王牌瞄準日職開季輪值！ 軟銀投教有話要說

2026/03/14 06:59

徐若熙。（資料照，美聯社）徐若熙。（資料照，美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣隊王牌徐若熙在11日回軟銀隊報到，他在開幕戰對澳洲隊繳出4局無失分的好投，軟銀首席投手教練倉野信次也看在眼裡，「就算拿來和目前在熱身賽登板的先發投手相比，他的調整狀態也毫不遜色。」

日媒評估徐若熙進入開季先發輪值的可能性提高，預計最快下週就會先發登板，雖然徐若熙曾在自辦熱身賽對上軟銀，倉野信次直言，「雖然我們在台灣已經看過他的投球，但對日本球隊投球還是第1次。首先希望他把自己的實力完全展現出來，再看看有哪些課題需要調整。」

軟銀距離開幕戰還有8場公辦熱身賽，日媒《nishispo》報導，開幕戰輪值已浮現，除了已指定的開幕戰先發上澤直之之外，也幾乎確定大關友久、史都華、松本晴進入先發輪值，如果徐若熙調整順利，也很可能進入開季先發輪值。

軟銀監督小久保裕紀先前就表示，雖然球隊好像對他有育成計畫，但也有在討論既然已經達到能實戰的狀態，就不需要特地再把時間拿去做強化訓練，「我們接下來會再決定之後的行程安排。」

徐若熙也曾表示，當然會想進先發輪值，但現在最重要的是眼前的練習，還有自己的身體狀態，「我會先朝這方向去努力。」

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