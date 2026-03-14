MLB》經典賽大爆發後春訓先發！台灣隊最強「費仔」長打單場3上壘

費爾柴德。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊止步小組賽，球員也回到各自球隊繼續春訓，本屆賽會打響名號的混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），今天在守護者對決天使的春訓熱身賽先發，立刻就有安打演出，維持經典賽好手感。

在「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long）因傷退賽之下，費爾柴德是台灣隊唯一1位混血好手，而他也用表現證明自己的大聯盟身手，出賽4場打擊三圍.250/.438 /.750，攻擊指數1.188，敲出2轟、6分打點，對捷克轟出滿貫砲，更對南韓混血強投丹寧（Dane Dunning）敲出逆轉2分砲，成為貨真價實的台灣英雄，更圈粉無數、代言接不停。

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費爾柴德經典賽結束後返美，今天馬上於春訓先發，擔任第5棒中外野手，2局上首打席面對前大物右投羅德里奎茲（Grayson Rodriguez），「費仔」靠著二壘手失誤上壘。4局上兩人再度交手，費爾柴德敲出左外野滾地二壘安打，可惜後面3位隊友出局，無法將他送回本壘。

6局上天使換投，費爾柴德選到四壞保送，隨後靠著隊友被觸身球上二壘、敲安打回到本壘得分，並於7局下退場休息。此役費爾柴德2打數1安打，選到1次保送，單場3度上壘，目前春訓打擊率0.333，攻擊指數0.899。

另外，經典賽代表澳洲隊出戰、對台灣隊張奕開轟的守護者狀元大物巴札納（Travis Bazzana），於6局下替補登場守備，打擊方面則是2打數0安打、吞1K，春訓打擊率0.200，攻擊指數0.773。

費爾柴德。（路透）

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