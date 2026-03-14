自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》多明尼加震撼南韓的多元進攻模式 日名將警戒：很棘手

2026/03/14 07:31

小葛雷諾。（法新社）小葛雷諾。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍熱門多明尼加今天在2局下，率先靠小葛雷諾神跑壘先馳得點，單局攻下2分，打完2局以3：0領先南韓隊，南韓隊先發投手柳賢振僅投1.2局就KO退場，多明尼加在短短2局攻勢就展現多樣進攻模式，讓日本名將黑田博樹直言站在守方立場會感到很棘手。

南韓隊先發柳賢振首局無失分，2局下開局四壞保送小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），卡米內洛（Junior Caminero）擊出二壘安打，小葛雷諾狂奔3個壘包，用頭部滑壘避開已接到球的捕手滑，成功滑進本壘，隨後羅德里奎茲（Julio Rodríguez） 用滾地球出局送回卡米內洛。

日本名將內川聖一直言，原本以為小葛雷諾衝回本壘可能會出局，卻展現驚人的身體能力，「而且他有好好觀察位置，用頭部滑壘去改變方向，避開捕手。」

多明尼加預賽4戰狂敲13轟，只差1轟追平大會紀錄，卻不亂揮大棒，上季在大聯盟20轟100分打點的佩多摩（Geraldo Perdomo）在2出局一壘有人面對第一球還祭出突襲短打，雖然點成界外，已吸引前洋基、道奇名將黑田博樹的關注。

黑田博樹直言，佩多摩上季是100分打點級的打者，還會打這種小球戰術，「這樣對守方來說會非常棘手。」柳賢振壓不住已打出氣勢的多明尼加打線，佩多摩（Geraldo Perdomo）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 雙安打退柳賢振，僅投1.2局就挨3安掉3分，遭KO出局。

小葛雷諾。（美聯社）小葛雷諾。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中