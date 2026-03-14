經典賽》多明尼加震撼南韓的多元進攻模式 日名將警戒：很棘手

小葛雷諾。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍熱門多明尼加今天在2局下，率先靠小葛雷諾神跑壘先馳得點，單局攻下2分，打完2局以3：0領先南韓隊，南韓隊先發投手柳賢振僅投1.2局就KO退場，多明尼加在短短2局攻勢就展現多樣進攻模式，讓日本名將黑田博樹直言站在守方立場會感到很棘手。

南韓隊先發柳賢振首局無失分，2局下開局四壞保送小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），卡米內洛（Junior Caminero）擊出二壘安打，小葛雷諾狂奔3個壘包，用頭部滑壘避開已接到球的捕手滑，成功滑進本壘，隨後羅德里奎茲（Julio Rodríguez） 用滾地球出局送回卡米內洛。

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日本名將內川聖一直言，原本以為小葛雷諾衝回本壘可能會出局，卻展現驚人的身體能力，「而且他有好好觀察位置，用頭部滑壘去改變方向，避開捕手。」

多明尼加預賽4戰狂敲13轟，只差1轟追平大會紀錄，卻不亂揮大棒，上季在大聯盟20轟100分打點的佩多摩（Geraldo Perdomo）在2出局一壘有人面對第一球還祭出突襲短打，雖然點成界外，已吸引前洋基、道奇名將黑田博樹的關注。

黑田博樹直言，佩多摩上季是100分打點級的打者，還會打這種小球戰術，「這樣對守方來說會非常棘手。」柳賢振壓不住已打出氣勢的多明尼加打線，佩多摩（Geraldo Perdomo）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.） 雙安打退柳賢振，僅投1.2局就挨3安掉3分，遭KO出局。

小葛雷諾。（美聯社）

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