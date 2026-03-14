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MLB》因傷無緣台灣隊的李灝宇談待加強之處 用英文道出今年最大目標

2026/03/14 07:56

李灝宇。（資料照，美聯社）李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎體系的李灝宇今年入選經典賽台灣隊，可惜在開打前最後一刻因傷退賽。老虎3A官方X今天發布一段李灝宇春訓受訪的影片，李灝宇談到自己待加強的地方，同時道出今年球季目標。

李灝宇在日本宮崎進行經典賽官辦熱身賽時，遭遇左側腹肌拉傷，儘管台灣隊表示李灝宇經檢查後無大礙，但老虎球團為保險起見，仍選擇讓李灝宇退賽。日前李灝宇也發文感嘆，沒辦法在這次經典賽為國家出一份力真的很可惜，但接下來他會好好努力拚上大聯盟，來彌補在經典賽的缺席。

老虎3A官方X今天發布一段李灝宇受訪的影片，依照受訪內容，時間點應是經典賽前。談到去年表現，李灝宇表示：「帳面成績看起來不錯，但自己也還是沒有到很滿意。」李灝宇接著提到，去年他對高角度進壘的快速球很苦手，因此休季特別對此下功夫練習。

今年是李灝宇第2度參與大聯盟春訓，過去幾週也和不少大聯盟球員相處，被問及是否從這些大聯盟前輩身上學到什麼，李灝宇坦言，去年他首度春訓的感觸較深，比較會去主動詢問；但今年有很多事要忙，包括參加經典賽，所以主要還是專注在自己身上。

最後被問及今年目標，李灝宇選擇不透過翻譯，自己用英文回答：「My goal is（to get）called up in the big leagues and help the team. Yeah, that's my goal.（我的目標是登上大聯盟，幫助球隊）」

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