經典賽》費城人左投是大谷剋星 日媒：南韓打者很絕望...

桑契斯。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕多明尼加今天在經典賽8強複賽派MLB費城人明星左投桑契斯（Cristopher Sánchez）先發，成功壓制南韓打線，日本媒體直言，這對南韓打者很絕望，大谷翔平也曾苦戰過，如果日本對到也幾乎輸定。

桑契斯上季出賽32場都是先發，拿下13勝5敗，主投202局，防禦率2.50，fWAR（勝利貢獻值）6.4，是費城人投手群第一名，在大聯盟排名第3，值得一提的是，桑契斯生涯季對戰強打大谷翔平，讓他16打數僅敲4安，沒有出現任何長打另送出6K，另在季後賽也出現過單場3度三振大谷的精采表現。

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多明尼加今推出桑契斯主投，前3局投完沒被敲出任何安打，送4次三振，另有1次四壞球，儘管4局上被敲2安，但沒有失分，日本媒體《The Answer》文章標題直言，這對南韓打者很絕望，並提到大谷翔平在大聯盟碰上桑契斯也打不好，曾單場吞下3K，足以證明他是大聯盟最頂尖的左投之一，日本今天若對到他也很難打。

日本在小組預賽以C組第一出戰D組第二委內瑞拉，C組第二的南韓對上D組第一多明尼加，日網友也紛紛出現日本能避開多明尼加感到安心的言論，「如果日本對到桑契斯就糟了」、「日本算蠻幸運」、「日本對到幾乎必輸」，都是對於日本能避開多明尼加感到安心的言論。

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