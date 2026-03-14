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MLB》鄧愷威春訓初先發化身滾地球大師！投3局飆2K、最快球速出爐

2026/03/14 08:26

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天迎來今年春訓第一場先發，面對紅雀主投3局送出2次三振，失掉1分自責分，退場時球隊4：1領先。

鄧愷威開賽先讓紅雀大物韋瑟霍特（JJ Wetherholt）敲出滾地球出局，接著橫掃球失控砸到史考特（Victor Scott II），不過馬上回穩，用94.8英哩伸卡球讓維拉斯奎茲（Nelson Velázquez）敲出游擊滾地雙殺。

2局下鄧愷威再度化身滾地球大師，面對3位打者用橫掃球、四縫線速球與伸卡球，連續製造3個滾地球出局，用12球上演乾淨俐落三上三下。3局下鄧愷威續投，不過開局就投出四壞保送，投出三振後又出現保送，接著紅中伸卡球被韋瑟霍特逮中，敲出中外野平飛安打形成滿壘，隨後鄧愷威讓史考特敲出高飛犧牲打，再飆出三振，結束今天先發任務。

此役鄧愷威先發3局用49球有28顆好球，伸卡球最快95英哩（152.9公里），四縫線速球最快94.9英哩（152.7公里），投出2次三振與2次四壞保送，另有1次觸身球，被敲1支安打失掉1分，目前春訓防禦率為3.12。

另外，鄧愷威在3局下面對史考特的打席時，第2顆93.8英哩四縫線速球走在外角低的位置，主審判定為壞球，鄧愷威也發動ABS自動好球帶挑戰，最終成功改判，將球數要回1好1壞。

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