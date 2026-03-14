經典賽》多國秀411億元級搏命跑壘 南韓媒體受震撼：以為大意是突破口⋯

小葛雷諾滑進本壘。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽冠軍熱門多明尼加球星小葛雷諾和索托今對南韓隊都展現神跑壘，高技巧閃避南韓隊提前傳到本壘的回傳球，讓南韓媒體受到震撼，「身價總和12.65億美元（約411億台幣）的搏命滑壘，小葛雷諾、索托『玩真的』擊潰韓國。」

南韓隊2局下開局四壞保送小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），卡米內洛（Junior Caminero）擊出二壘安打，小葛雷諾狂奔3個壘包，用頭部滑壘避開已接到球的捕手滑，成功滑進本壘，隨後羅德里奎茲（Julio Rodríguez） 用滾地球出局送回卡米內洛。

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日本名將內川聖一直言，原本以為小葛雷諾衝回本壘可能會出局，卻展現驚人的身體能力，「而且他有好好觀察位置，用頭部滑壘去改變方向，避開捕手。」

4局下，索托敲安上一壘，靠小葛雷諾的長打也跑3個壘包，南韓隊已提前將回傳到本壘，捕手接到球要觸殺索托，他卻用側身完美閃躲，伸出右手摸壘包邊緣，南韓隊提出重播輔助判決，依然維持安全回壘得分的判決結果。

韓媒「donga」就報導，「小葛雷諾和索托合計身價是1兆8962億韓元在場上用這種近乎搏命的肢體接觸展現對勝利的渴望。韓國隊賽前曾評估，若要擊敗多明尼加，對方的『大意』或『防守怠慢』可能是突破口，然而，多明尼加陣中這群領著天價合約的球員，不僅進攻端表現沉穩，連跑壘都展現出最強烈的企圖心。這種不留情面的全力以赴，成為韓國隊此役無法翻越的高牆。」

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