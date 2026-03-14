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體育 2026WBC 最新報導

經典賽》首屆WBC場上奮戰 名將小葛瑞菲成「最強攝影」！

2026/03/14 08:53

小葛瑞菲。（資料照，路透）小葛瑞菲。（資料照，路透）

〔記者林宥辰／台北報導〕在「算數學」驚魂之後，美國隊晉級8強，今和加拿大隊交手。今天轉播單位持續拍到場邊美國隊的官方攝影，是首屆還是選手身分的大聯盟名將小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他仍持續利用自己的第二專長，記錄美國隊場上英姿。

「真的很好玩，」美墨戰賽後，小葛瑞菲受訪時說，「可以看到所有頂級球員同場較勁，就像明星賽一樣。他們平常是彼此對手，但現在第一次成為隊友，一起打球，看到這樣的畫面真的非常令人興奮。」

曾是場上一員，如今在觀景窗之後觀察選手，小葛瑞菲對最完美的揮擊姿勢自然了解，但他更喜歡選手擊出全壘打後的情緒表現。小葛瑞菲說：「我很喜歡拍那些慶祝的瞬間，尤其是一些平常很少看到他們慶祝的球員，在經典賽場上也會多流露一些興奮情緒，觀察起來很有趣。」

大聯盟官方網站日前分享一張小葛瑞菲拍的傑作之一，是美國隊長賈吉（Aaron Judge）擊出賽會個人首轟後，和史瓦伯（Kyle Schwarber）慶祝。報導下了註解：「如果有人計算的話，這張照片與超過1300支全壘打有關。照片中兩位選手合計生涯超過700轟，而按下快門的攝影師，生涯也有超過600轟。」

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