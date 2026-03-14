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MLB》無緣披台灣隊戰袍的「龍仔」回來了！對決傷癒復出的小熊王牌

2026/03/14 09:30

強納森．龍。（資料照，法新社）強納森．龍。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕春訓因傷無緣披上台灣隊經典賽戰袍的小熊混血強打「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天在隊內進行Live BP（實戰投打練習），面對傷癒復出的小熊王牌左投史帝爾（Justin Steele）。

強納森．龍原本是台灣隊最備受期待的混血重砲，加入台灣隊的過程更是奇幻，因台灣PTT網友挖掘，台灣有望繼「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）後再添混血戰將；然而龍在大聯盟春訓守一壘時，因游擊手傳偏不慎與跑者相撞造成左手肘受傷，最終遺憾辭退台灣隊。

儘管因傷無緣為台灣隊征戰，但「龍仔」仍時時刻刻關心台灣隊戰況，並錄製影片向台灣球迷說：「能看到台灣在WBC拚戰，是一件很棒的事情，很可惜我因傷無法加入球隊，不過看到所有台灣球迷對中華隊的熱情與支持，真的很感動，也非常酷。」同時也提到他的手肘傷勢恢復的越來越好，期待能盡快在球場見到球迷。

根據大聯盟官網報導，強納森．龍與布許（Michael Busch）兩人，今天在小熊春訓基地Sloan Park，輪流對決睽違11個月首度面對打者的前王牌左投史帝爾，最終兩人僅讓史帝爾投19球，都曾揮空遭三振，合計吞下3K，另有2次飛球出局。

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