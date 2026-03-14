經典賽》日本明星右投上屆震撼全美 美媒殘酷指出：但他進步不如預期...

高橋宏斗。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕高橋宏斗在上屆經典賽以20歲之姿，在冠軍賽登板中繼1局無失分，還三振楚奧特（Mike Trout）、高德施密特（Paul Goldschmidt）等大聯盟強棒，今年他也代表日本隊再戰經典賽，但美媒殘酷指出，他並沒有如外界預期地飛快成長，進步幅度有限。

日本職棒中日龍王牌投手高橋宏斗，在經典賽預賽最後一場對捷克主投4.2局，送出5次三振，只被敲2安，沒有任何失分，但美國媒體《紐約郵報》撰文直言，「他的表現略為平淡，沒有任何一個地方可以看出他會是下一個前進大聯盟的先發主力，問題不在於他比3年前差，而是他沒有如外界預期的那樣進步。」

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文中也引用一位不具名球探談論高橋宏斗的言論，「過去幾年他真的沒有大幅度的成長。」他分析，高橋的速球球速最快達96.8英里，但缺乏變化，控球普通，即使指叉球犀利，其他變化球也算是一般水準而已。

該文作者赫南德茲（Dylan Hernandez）也分析日本人才庫，儘管25歲阪神虎佐藤輝明在上屆拿下中央聯盟MVP，但吞下太多三振，可能和高橋一樣，都難以加入有許多日本球員在內的道奇，「我不是說他們不會成為大聯盟球員，只是是否會成為道奇極力爭取的球員，那又是另外一回事，畢竟大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希都是特別的存在，無論美國、日本都是如此。」

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