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經典賽》8強賽遭0:10扣倒 南韓教頭說話了

2026/03/14 09:38

南韓總教練柳志炫（左）。（美聯社）南韓總教練柳志炫（左）。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽南韓隊今天在8強賽以0：10遭多明尼加提前7局扣倒，南韓隊總教練柳志炫賽後坦言，確實感受到多明尼加有多麼強大，並表示必須創造讓球員在國際舞台征戰的機會，且在韓國有必要加強培養投手。

南韓隊在預賽對過日本，打出6：8惜敗的漂亮一戰，柳志炫賽後被問到對戰日本和多明尼加時的想法，他說，「日本是最強的球隊之一，多明尼加也是最強的球隊之一，他們擁有出色的投手，讓我們感受到了這是一支多麼強大的球隊。」還有媒體詢問：「多明尼加是否比日本更強？」柳志炫則表示，「多明尼加接下來將進入4強賽，屆時就能知道他們到底有多強大了。」

柳志炫指出，南韓隊陣中雖有幾名30歲後半的球員，除此之外都是年輕球員，這是一次讓他們成長的機會，「希望今天的比賽能成為年輕球員往後更進一步成長，並進軍大聯盟的契機。」

針對南韓隊投手的國際競爭力，柳志炫認為，韓職每隊約有3到4名本土先發投手，應該讓更多球員獲得機會並擔當先發重任，「來到國際賽，韓國投手的球速確實比其他國家慢，希望從學生棒球開始紮實訓練，成為一支具備競爭力的代表隊。」

南韓隊無緣暌違17年闖進4強，多明尼加順利過關後，4強賽對手將是美國和加拿大的勝隊。明8強賽則上演波多黎各和義大利之戰、日本和委內瑞拉之戰。

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