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經典賽》慘敗多明尼加止步8強仍有收穫 韓媒：不應忘記東京奇蹟

2026/03/14 10:13

南韓隊遭多明尼加扣倒。（美聯社）南韓隊遭多明尼加扣倒。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕南韓隊今在世界棒球經典賽8強被多明尼加以0：10扣倒，遭到震撼教育，讓南韓媒體感受到與世界強權的差距，直批國家隊是井底之蛙，不過也有較樂觀的媒體指出，雖然結果苦澀，但並不能全盤否定代表隊這次努力寫下的東京奇蹟。

南韓隊在小組賽以7：2驚險擊敗澳洲，戲劇行闖進複賽，也是時隔17年重返8強，被韓媒視為「東京奇蹟」，不過到邁阿密首戰就碰上坐擁豪華打線的多明尼加，今苦戰7局1分未得。

南韓媒體賽後感嘆感受到世界的高牆，更有媒體直批國家隊是井底之蛙，《體育首爾》則認為，不該全盤否定國家隊的努力，「韓國棒球是井底之蛙嗎？並非如此的理由，不應忘記東京奇蹟。」

報導提到，8強就是南韓隊賽前最實際的目標，總教練柳志炫率隊在東京突破了「殘酷的失分率比較與壓力成功越過這道牆，在東京巨蛋展現出的鬥志與宛如奇蹟般的故事，足以證明韓國棒球仍然存在。」

撰文記者不諱言，8強確實感受到與世界棒球的差距，但不是沒有收穫，本次代表隊陣容進行世代交替，郭彬、朴英賢、金澤延、趙丙炫等年輕投手在邁阿密投手丘的失敗經驗將成為4年後的寶貴資產，「如果害怕失敗，也就不會有東京的奇蹟。0：10的比分確實顯示目前雙方實力的冷酷差距，但那並不代表韓國棒球的終點，敢走出井底親自承受打擊並確認差距，就是成長的第一步。」

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