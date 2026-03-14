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經典賽》球速輸台日落居全球倒數第3 南韓教頭有強烈危機意識

2026/03/14 10:10

南韓火球男郭彬。（法新社）南韓火球男郭彬。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕世界棒球經典賽南韓隊今天在8強賽以0：10遭多明尼加提前7局扣倒，無緣暌違17年晉級4強，本屆投手群的直球均速跟世界列強有極大差距，讓南韓隊總教練柳志炫直言，國內職棒必須提升土投擔任先發的機會。

截至預賽結束，南韓隊投手群直球系（含四縫線、二縫線和卡特球）均速只有90英里（約144.8公里），排名20國倒數第3名，只比同為C組的澳洲和捷克還要高，今天對上的多明尼加是全球直球均速最快的國家隊，均速高達95.3英里（約153.3公里），這一戰的球速差距讓南韓隊體感跟世界的差距。

針對南韓隊投手的國際競爭力，柳志炫認為，韓國職棒每隊約有3到4名本土先發投手，應該讓更多球員獲得機會並擔當先發重任，「來到國際賽，韓國投手的球速確實比其他國家慢，希望從學生棒球開始紮實訓練，成為一支具備競爭力的代表隊。」

南韓媒體也發現全隊直球均速全球倒數第3，《sportschosun》報導，南韓隊本屆給人很年輕的印象，球速卻排在倒數，透露韓國棒球所處的現實，「現在韓職能投出150公里以上的投手雖然已有增加，「但在鄰國日本、甚至是台灣隊，能投出逼近155公里的投手在國際大賽中已變得非常普遍。」

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