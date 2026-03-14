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經典賽》對多明尼加派柳賢振、盧景銀 韓媒：這很傷自尊心但...

2026/03/14 10:30

南韓隊。（美聯社）南韓隊。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕南韓在17年後重返經典賽8強，但今碰上多明尼加在7局下以0：10被「扣倒」，韓媒點出投手戰力是最大問題，「這樣說很傷自尊心，但這根本是業餘與職業之間的對決。」

多明尼加擁有索托（Juan Soto）、馬提（Ketel Marte）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等一票強打，破壞力十分驚人，南韓今天共9人輪番上陣，柳賢振先發只投1.2局就掉3分退場，3局下派出盧景銀、朴英賢、郭彬等人也沒能止血，單局狂掉4分，7局下還被替補捕手威爾斯（Austin Wells）7局下的再見3分砲，比賽提前結束。

南韓媒體《CHOSUN》認為，多明尼加的打擊火力可預期，但南韓投手戰力貧乏，畢竟即將滿39歲的柳賢振依舊是南韓的頭號先發，41歲盧景銀也還在比賽中持續登板，難以想像這兩位依舊是南韓可派出的2大首選，「投手戰力感覺跟世界的差距越來越大，南韓還能反彈嗎？」

該篇文章報導也引用數據補充說明投手的問題，南韓投手群在本屆經典賽的直球平均球速只有90英里，只贏澳洲89.7英里和捷克的86.4英里，在20隊僅排18名，正是南韓投手培養的一大警訊，「捷克屬業餘，但這3年來還是有看出成長，至於澳洲因為有多位老將登板，才會讓速球的均速下修。」

南韓投手群無法擋住多明尼加火力。（法新社）南韓投手群無法擋住多明尼加火力。（法新社）

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