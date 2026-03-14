經典賽》睽違16年再披南韓戰袍卻被打爆！柳賢振從國家隊退役吐心聲

柳賢振。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職韓華鷹的38歲名投柳賢振，今天在經典賽8強賽面對多明尼加，僅先發1.2局失3分退場，賽後記者會上，柳賢振表達從國家隊退休的意願。

曾在大聯盟累積78勝的柳賢振，扛下8強賽面對多明尼加先發的重責大任，只不過他依舊敵不過時間摧殘，直球均速只剩下89英哩，無法抵擋多明尼加強大的大聯盟火力，加上自家打線遭對方王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）徹底封鎖，比賽早早就陷入大幅落後，最終7局以0：10被提前「扣倒」。

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柳賢振在賽後表示，今天比賽前段失分令他感到遺憾，「我本該為野手們爭取得分的時間，這部分做得不夠好。」身為球隊老大哥的他也說：「年輕選手在適應這種大舞台的過程中，相信這會成為一種經驗。未來的比賽，選手們一定能做得更好。這場比賽會是一個起點，大家會有好表現的。」

本屆經典賽是柳賢振自2010年廣州亞運以來，睽違16年再次披上國家隊戰袍，如今已經38歲的他，也坦言自己即將從國家隊退休的心情：「這應該是最後一次了，之後大概很難了吧？這段時間能這樣代表國家走到最後，我個人感到非常榮幸。雖然結局有些遺憾，但很高興能堅持到現在。」

柳賢振最後說道：「我們的選手，特別是年輕的投手和野手們，來到這裡，就算只打一場比賽也都是經驗。能與大聯盟頂尖球員對決，無論對未來的KBO聯賽還是下一次國際賽，都會是充分的學習與幫助。」

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