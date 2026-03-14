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經典賽》大戰波多黎各！義大利終於亮牌 先發左投大有來頭

2026/03/14 10:39

阿爾德格里。（資料照，美聯社）阿爾德格里。（資料照，美聯社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽8強複賽明天凌晨3點由本屆最大黑馬義大利迎戰波多黎各，義大利只要贏球就能締造隊史最佳成績，昨天義大利未公布先發投手，波多黎各率先亮牌推出魯戈（Seth Lugo）先發。

稍早義大利終於公布明天先發投手，由24歲左投阿爾德格里（Sam Aldegheri）對陣波多黎各，現效力天使的他去年在大聯盟出賽4場有2場先發共投13.2局，戰績0勝2敗、防禦率7.90，這屆經典賽預賽他對巴西先發4.2局被敲1安，狂飆8K無失分無關勝敗。

值得一提的是，阿爾德格里是大聯盟史上首位土生土長的義大利籍投手，至於大聯盟史上首位土生土長的義大利籍野手，則是前兄弟洋砲里迪（Alex Liddi），去年初里迪宣告退役。

阿爾德格里出生於義大利維羅納，15歲就決定未來要成為大聯盟選手，他打過義大利聯賽，後來受到大聯盟球探關注，2019年費城人以21萬美元簽下他，2024年他被交易到天使，隨後登上大聯盟寫歷史。

波多黎各先發投手魯戈前年在大聯盟繳出16勝9敗、防禦率3.00，該季美聯塞揚獎票選高居第2，僅次於老虎左投史庫柏，去年戰績8勝7敗、防禦率4.15。魯戈經典賽預賽對哥倫比亞先發4局無失分拿下勝投。

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