「冠軍之路」包場Team Taiwan！竹市議員揪團重溫台灣隊團結奪冠之路

「冠軍之路」電影包場Team Taiwan！新竹市議員楊玲宜揪團，重溫台灣隊在12強棒球賽事團結奪冠的紀錄片。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕世界棒球經典賽台灣隊上週才在東京巨蛋擊敗強敵韓國隊引發全台棒球熱，也讓人想起台灣隊2024年在世界12強棒球賽奪冠時的激動與感動，新竹市議員楊玲宜昨晚揪團舉辦「冠軍之路」電影包場活動，邀市議員曾資程、劉崇顯和東區市議員參選人曾翰揚參與，除座無虛席，更讓人重溫台灣隊如何團結奪冠的精采過程。

電影從2013年的那場世界棒球經典賽，台灣對上日本，因一顆安打球被日本逆轉勝，失去奪冠機會的紀錄開始，那年，是台灣最接近世界棒球冠軍的一次。11年後，台灣隊從一路不被外界看好，甚至網路酸民嘲笑，直到挺進世界棒球12強，前進東京巨蛋，一路跌跌撞撞不肯服輸的堅定，直到2024世界12強棒球賽，台灣隊再度對上日本隊。

請繼續往下閱讀...

楊玲宜說，記得球員在電影中說「做任何事情就是全力以赴，All in 下去就對了！」，紀錄片中紀錄ˋ許多球員旅外的辛苦與堅持，還有球員們如何團結堅持到最後奪冠的過程，內心滿是激動。尤其看到2013年與冠軍錯身而過的王建民、彭政閔、高志綱等人，帶著11年前的遺憾陪著年輕球員新秀走過12強來到世界棒球冠軍賽，奪冠的那一刻，正象徵台灣職棒歷史性榮耀的一刻。

劉崇顯也提到看電影能重溫2024年身在東京巨蛋現場的熱血，2年前的12強賽台灣隊從不被看好到奪冠，到今年經典賽從0勝2敗的艱困開局，到最後贏下有多位大聯盟選手的韓國隊，這種過程就像台灣在民主路上的歷史軌跡，總是遭遇許多挫折，但不管跌倒多少次都有再次爬起來的勇氣。

曾翰揚也說，冠軍之路不僅紀錄12強奪冠的榮光，更拍出球員從質疑中崛起的汗水。更從中看見台灣人不認輸的韌性，這份感動就像他服務地方、克服萬難的初衷。

「冠軍之路」電影包場Team Taiwan！新竹市議員楊玲宜揪團，重溫台灣隊在12強棒球賽事團結奪冠的紀錄片。（記者洪美秀攝）

「冠軍之路」電影包場Team Taiwan！新竹市議員楊玲宜揪團，重溫台灣隊在12強棒球賽事團結奪冠的紀錄片。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法