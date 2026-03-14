經典賽》旅美2年未曾站上大聯盟投手丘 對台灣吞敗投的高祐錫圓夢了

高祐錫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓今天在經典賽8強賽7局遭多明尼加「扣倒」，後援登板的前韓職救援王高祐錫繳出1局無失分好投，旅美2年卻不曾站上大聯盟投手丘的他，如今也算是圓夢，賽後他也感性向隊友致謝。

高祐錫於2024年加盟教士，但春訓表現不理想被下放3A，該年5月被交易至馬林魚，季中遭到指定讓渡（DFA），去年遭釋出後以小聯盟約轉戰老虎，季後再與老虎續簽小聯盟約。本屆經典賽，高祐錫曾用13球讓日本隊三上三下；對台灣的比賽，高祐錫後援1.2局吞下敗投。

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南韓靠著比較失分率晉級8強，卻碰上大魔王多明尼加，最終毫無意外遭到教訓。但高祐錫今天作為南韓第8任登板的投手，主投1局無失分，上演三上三下。值得一提的是，這場8強賽的舉辦地點，正好就是高祐錫2024年曾效力的馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

旅美2年未曾踏上過大聯盟投手丘，如今高祐錫靠著經典賽晉級8強圓夢，他坦言：「去年、前年在美國生活時，曾想過總有一天能上來（大聯盟）吧，但感覺卻很遙遠。我對隊友們深懷感激，同時也遺憾自己當初因為實力不足，沒能靠自己來到這裡。」

本季高祐錫仍預計從小聯盟出發，外界曾看好經典賽能成為他的登上大聯盟的展示舞台，但高祐錫搖頭：「隊友和許多人都問我這次大賽是不是對我很重要，但我以前和現在都可以明確地說，個人意義並不重要。我不認為在這裡投好或壞，會對我的生涯產生重大影響，我唯一想著的，只有穿著國家隊球衣，並在比賽中投出好成績。」

對於南韓本屆在8強止步，高祐錫表示：「雖然打進8強感到滿足，但無論對手多強，以提前結束比賽的方式落敗，全隊都在反省。做得好的部分固然要肯定，但更要思考未來需要補強與改進的地方。」高祐錫也說，沒有受時差影響是騙人的，但身為職業球員，不應該把這當作藉口，多明尼加表現非常出色，如果下次有機會再交手，很想贏回來。

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