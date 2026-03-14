自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》旅美2年未曾站上大聯盟投手丘 對台灣吞敗投的高祐錫圓夢了

2026/03/14 11:31

高祐錫。（法新社）高祐錫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕南韓今天在經典賽8強賽7局遭多明尼加「扣倒」，後援登板的前韓職救援王高祐錫繳出1局無失分好投，旅美2年卻不曾站上大聯盟投手丘的他，如今也算是圓夢，賽後他也感性向隊友致謝。

高祐錫於2024年加盟教士，但春訓表現不理想被下放3A，該年5月被交易至馬林魚，季中遭到指定讓渡（DFA），去年遭釋出後以小聯盟約轉戰老虎，季後再與老虎續簽小聯盟約。本屆經典賽，高祐錫曾用13球讓日本隊三上三下；對台灣的比賽，高祐錫後援1.2局吞下敗投。

南韓靠著比較失分率晉級8強，卻碰上大魔王多明尼加，最終毫無意外遭到教訓。但高祐錫今天作為南韓第8任登板的投手，主投1局無失分，上演三上三下。值得一提的是，這場8強賽的舉辦地點，正好就是高祐錫2024年曾效力的馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）。

旅美2年未曾踏上過大聯盟投手丘，如今高祐錫靠著經典賽晉級8強圓夢，他坦言：「去年、前年在美國生活時，曾想過總有一天能上來（大聯盟）吧，但感覺卻很遙遠。我對隊友們深懷感激，同時也遺憾自己當初因為實力不足，沒能靠自己來到這裡。」

本季高祐錫仍預計從小聯盟出發，外界曾看好經典賽能成為他的登上大聯盟的展示舞台，但高祐錫搖頭：「隊友和許多人都問我這次大賽是不是對我很重要，但我以前和現在都可以明確地說，個人意義並不重要。我不認為在這裡投好或壞，會對我的生涯產生重大影響，我唯一想著的，只有穿著國家隊球衣，並在比賽中投出好成績。」

對於南韓本屆在8強止步，高祐錫表示：「雖然打進8強感到滿足，但無論對手多強，以提前結束比賽的方式落敗，全隊都在反省。做得好的部分固然要肯定，但更要思考未來需要補強與改進的地方。」高祐錫也說，沒有受時差影響是騙人的，但身為職業球員，不應該把這當作藉口，多明尼加表現非常出色，如果下次有機會再交手，很想贏回來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中