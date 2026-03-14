經典賽》驚險晉級後重振旗鼓 美國隊「機槍打線」險勝加拿大！

賈吉。（法新社）

〔記者林宥辰／台北報導〕以分組第2名驚險晉級的美國隊，今天和加拿大隊交手。首局，美國隊靠著賈吉（Aaron Judge）長打和史瓦伯（Kyle Schwarber）滾地球先馳得點，單場8安當中一半是內野安打，加拿大隊雖靠全壘打追分，終場仍不敵美國。美國隊終場5:3贏球。

3局上，美國隊首位打者阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）擊出內野安打，加拿大先發投手索羅卡（Michael Soroka）雖再拿下2個出局數，但面對賈吉保送。之後史瓦伯擊出內野安打，造成滿壘。

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柏格曼（Alex Bregman），他擊出三壘方向滾地球，三壘手托羅（Abraham Toro）雖奮力攔下，但傳一壘發生失誤。記錄上記為柏格曼內野安打，加上托羅失誤。美國隊單局3支內野安打換得2分。

6局上，安東尼（Roman Anthony）敲安、羅里（Cal Raleigh）賽會首安還未出現，但選到保送，加拿大隊換上馬科（Adam Macko）登板，卻僅投3球就分別被圖榮（Brice Turang）和阿姆斯壯敲安，各帶有1分打點，美國隊再得2分。

6局下，面對美國隊凱勒（Brad Keller），布拉克（Tyler Black）兩出局後適時安打，幫助加拿大隊破蛋。美國隊換上左投史派爾（Gabe Speier），卻被左打B.奈勒（Bo Naylor）擊出2分砲，加拿大隊追到2分差。

7局下，美國隊貝納（David Bednar）登板，加拿大隊朱利恩（Edouard Julien）、羅培茲（Otto Lopez）連兩支內野安打，加上美國隊捕手羅里捕逸，加拿大無人出局攻占二三壘，J.奈勒（Josh Naylor）內野飛球出局，歐尼爾（Tyler O'Neill）遭三振，凱西（Owen Caissie）接著也遭三振，貝納化解關鍵危機。

美國隊先發投手韋伯（Logan Webb）4.2局被擊出4安打、5次三振、1保送，無失分。

9局下，美國隊推出火球男米勒（Mason Miller）登板，連續投出3次三振，保住勝果。

美國隊先發投手韋伯。（法新社）

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